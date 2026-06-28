Căldura transformă autostrăzile în capcane. De ce viteza mare poate deveni un pericol și mai mare în timpul caniculei

Publicat 28 iun. 2026, 18:01 Sursă hna.de

Valurile de caniculă nu pun la încercare doar organismul uman, ci și mașinile și infrastructura rutieră. În zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, iar asfaltul ajunge să se încingă până la 60-70 de grade, condusul cu viteza maximă permisă pe autostradă poate deveni considerabil mai riscant decât în condiții normale.

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