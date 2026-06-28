Căldura transformă autostrăzile în capcane. De ce viteza mare poate deveni un pericol și mai mare în timpul caniculei

Valurile de caniculă nu pun la încercare doar organismul uman, ci și mașinile și infrastructura rutieră. În zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, iar asfaltul ajunge să se încingă până la 60-70 de grade, condusul cu viteza maximă permisă pe autostradă poate deveni considerabil mai riscant decât în condiții normale.
Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că temperaturile extreme modifică atât comportamentul carosabilului, cât și pe cel al anvelopelor. În aceste condiții, un incident care în mod normal ar putea fi evitat se poate transforma într-un accident grav în doar câteva secunde.
Canicula afectează atât drumul, cât și mașina
Mulți șoferi asociază pericolele verii doar cu oboseala sau lipsa de concentrare, însă efectele temperaturilor ridicate merg mult mai departe. Căldura intensă modifică proprietățile asfaltului și ale betonului, iar presiunea din anvelope crește pe măsură ce acestea rulează pe o suprafață încinsă.
La viteze de autostradă, orice problemă tehnică sau denivelare a drumului lasă șoferului foarte puțin timp pentru reacție. În multe situații, distanța necesară unei frânări în siguranță este deja depășită în momentul în care obstacolul devine vizibil.
Din acest motiv, experții recomandă reducerea vitezei în perioadele cu temperaturi extreme, chiar dacă limita legală permite rularea mai rapidă.
De ce explodează mai ușor anvelopele pe vreme foarte caldă
Una dintre cele mai mari amenințări în timpul caniculei este reprezentată de anvelope. Acestea se încălzesc simultan din două surse: asfaltul încins și frecarea produsă în timpul deplasării.
Pe măsură ce temperatura crește, presiunea din interiorul anvelopei se mărește, iar materialul din care este construită este supus unui stres suplimentar. Dacă presiunea nu este cea recomandată sau anvelopa este deja uzată, riscul unei cedări bruște crește semnificativ.
În cazurile cele mai grave, o explozie de anvelopă produsă la 130 km/h poate provoca pierderea controlului asupra autoturismului într-un interval extrem de scurt.
Asfaltul și betonul se pot deforma fără avertisment
Pericolul nu vine doar din partea mașinii. Și carosabilul suferă modificări importante în timpul episoadelor de căldură extremă.
Pe autostrăzile realizate din beton pot apărea fisuri sau ridicări bruște ale plăcilor, fenomen cunoscut drept „explozia betonului”. Acesta apare atunci când materialul se dilată din cauza temperaturilor foarte ridicate și acumulează tensiuni care duc la crăparea sau deformarea suprafeței de rulare.
În cazul autostrăzilor asfaltate, căldura combinată cu traficul greu determină apariția unor deformări și șanțuri longitudinale. Camioanele contribuie la accentuarea acestor denivelări, care pot afecta stabilitatea unui autoturism ce circulă cu viteză mare, scrie hna.de.
Problema este că asemenea deteriorări sunt greu de observat din timp, iar la viteze ridicate șoferii au la dispoziție doar fracțiuni de secundă pentru a reacționa.
Și obiectele lăsate în mașină pot deveni un pericol
Specialiștii avertizează că temperaturile extreme transformă și habitaclul într-un spațiu cu risc ridicat. Într-o mașină lăsată în soare, temperatura din interior poate depăși rapid valorile înregistrate afară.
În aceste condiții, obiecte aparent banale, precum spray-urile, brichetele, bateriile externe sau recipientele sub presiune, pot deveni periculoase și, în anumite situații, pot chiar exploda din cauza căldurii excesive.
Recomandarea experților
Organizațiile specializate în siguranță rutieră, printre care și ADAC, recomandă adaptarea stilului de condus la condițiile meteorologice din timpul verii. Reducerea vitezei, verificarea presiunii din anvelope înainte de plecare și evitarea transportării în mașină a obiectelor sensibile la temperaturi ridicate sunt măsuri care pot reduce considerabil riscul unor incidente.
În timpul caniculei, respectarea limitei maxime de viteză nu înseamnă neapărat că deplasarea este și sigură. În multe situații, o viteză mai mică poate face diferența dintre un drum fără probleme și un accident provocat de efectele temperaturilor extreme asupra mașinii și a carosabilului.