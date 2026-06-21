Lucian Bode, mesaj dur pentru Bolojan: ”Nu am niciun motiv să demisionez. Un partid care își exclude criticii își pregătește eșecul în surdină”

Publicat 21 iun. 2026, 19:47 Actualizat 21 iun. 2026, 19:49

Lucian Bode i-a transmis lui Ilie Bolojan un mesaj dur, după ce i s-a cerut demisia din partid până luni, la ora 12.00. Fostul secretar general al PNL a afirmat că noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie și a subliniat că ”NU am niciun motiv să demisionez”.

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