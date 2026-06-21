Lucian Bode, mesaj dur pentru Bolojan: ”Nu am niciun motiv să demisionez. Un partid care își exclude criticii își pregătește eșecul în surdină”

Lucian Bode i-a transmis lui Ilie Bolojan un mesaj dur, după ce i s-a cerut demisia din partid până luni, la ora 12.00. Fostul secretar general al PNL a afirmat că noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie și a subliniat că ”NU am niciun motiv să demisionez”.
”Ameninţarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor”
”Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri şi se încheie cu ameninţarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil şi hilar unde s-a ajuns”, a transmis Lucian Bode, într-un comunicat de presă.
Liberalul a subliniat că în peste 27 de ani petrecuţi în PNL, şi-a exprimat toate poziţiile în cadrul organismelor statutare ale PNL, cel mai recent, în Biroul Politic Naţional şi în Colegiul Director Judeţean al PNL Sălaj.
”Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an şi jumătate, despre modul de promovare a oamenilor «in afară», despre depărtarea de electoratul nostru tradiţional, despre fuga de responsabilitate şi despre abandonarea muncii de partid. Se pare că am deranjat. Totuşi, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Şi am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la «impuse»”, a mai transmis Bode.
”Noul PNL sancţionează libertatea de opinie”
Potrivit lui, ”ameninţarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor”.
De asemenea, fostul ministru de Interne a menționat că dacă ”noul PNL” sancţionează libertatea de opinie, nu face altceva să îşi calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără.
”Unele lucruri aş putea să le înţeleg, însă memoria instituţională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privinţa situaţiei financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta «sentinţă politică». Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalităţii procedurilor, validată de către toate instituţiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea şefilor de campanie.
În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreţionar. Toate cheltuielile şi toate angajamentele au fost cunoscute şi asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moralişti sau reformatori liberali”, a mai transmis Bode.
Mai mult, el susţine că situaţiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate şi validate inclusiv de către AEP şi de Curtea de Conturi.
”Problemele invocate întruna nu au existat şi nici nu există. Ele există doar într-o «sentinţă politică» dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL. Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabileşte vinovatul, apoi se caută faptele”, a adăugat Lucian Bode.
”NU am niciun motiv să demisionez”
Lideralul somat de colegi să demisioneze până luni, la ora 12.00, afirmă că ”un partid care îşi exclude vocile critice nu se reformează, ci îşi pregăteşte eşecul în surdină”.
”Cât priveşte demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez”, a conchis Lucian Bode.