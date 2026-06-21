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Justitie· 1 min citire

Patru persoane reținute la Călărași pentru folosirea propriilor copii în scop de cerșetorie

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 09:57

Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Călărași într-un dosar penal care vizează folosirea de minori în scop de cerșetorie. Acțiunea a avut loc în urma a trei percheziții domiciliare desfășurate pe 19 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, persoanele cercetate ar fi apelat la mila publicului folosindu-și propriii copii minori pentru a obține ajutoare materiale, deși erau apte de muncă. În urma probelor administrate, un bărbat de 33 de ani și trei femei cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În același timp, copiii implicați au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, care va evalua situația acestora și va stabili măsurile de protecție necesare.

La desfășurarea operațiunii au participat polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, specialiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.

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