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Justitie· 1 min citire

Tristan Tate și complicea acestuia, trimiși în judecată

Tristan Tate

Tristan Tate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 20:17
SursăRealitatea PLUS

Tristan Tate și modelul Georgiana Naghel, apropiata acestuia, au fost trimiși în judecată de DIICOT.

Probleme pentru Tristan Tate și complicea acestuia

Aceștia, alături de alți doi inculpați, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată și acces ilegal la sistem informatic.

Anchetatorii susțin că, în 2021, Georgiana Naghel ar fi accesat fără drept un sistem informatic protejat prin parolă, ce aparținea uneia dintre persoanele vătămate din dosarul de trafic de persoane.

Ulterior, aceasta ar fi publicat pe contul de socializare al victimei materiale obținute ilegal, care o prezentau în ipostaze compromițătoare.

După ce victima a refuzat să mai participe la realizarea unor materiale cu caracter pornografic, femeia ar fi fost agresată, iar actele de violență ar fi fost comise de Georgiana Naghel la instigarea lui Tristan Tate.

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