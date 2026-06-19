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Justitie· 1 min citire
Tristan Tate și complicea acestuia, trimiși în judecată
Tristan Tate
Publicat19 iun. 2026, 20:17
SursăRealitatea PLUS
Tristan Tate și modelul Georgiana Naghel, apropiata acestuia, au fost trimiși în judecată de DIICOT.
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