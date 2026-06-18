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Justitie· 2 min citire

Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar după audieri la DNA: „Nu am nimic de ascuns”. Au fost făcute și două arestări

FOTO: Inquam

FOTO: Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 15:23
Actualizat18 iun. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA, după trei ore de audieri, și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ciucu este acuzat de luare de mită pentru eliberarea unei autorizații în perioada în care era primar de sector. Primarul Capitalei susține că este nevinovat și nu are nimic de ascuns. Numele fostului primar al Sectorului 6 a apărut în nu mai puțin de patru spețe aflate în atenția procurorilor anticorupție. Anchetele vizează suspiciuni privind finanțarea campaniei electorale, relații cu persoane deja cercetate de DNA și posibile legături cu autorizații de construire acordate în Sectorul 6.

Edilul a afirmat că este nevinovat, dar a anunțat că va comunica oficial ce calitate are în dosar, recunoscând totuși că va avea „o tinichea de coadă” cât timp va dura procesul.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest demers va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. (...) Știu că de acum înainte o să am, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt. În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a declarat Ciucu.

Comunicatul oficial al DNA

La scurt timp, procurorii anticorupție au transmis un comunicat oficial, în care au anunțat emiterea a două mandate de arestare în dosarul care îl vizează și pe Ciprian Ciucu.

Citește documentul integral.

Procurorii DNA ar avea la dosar inclusiv înregistrări video și documente

Potrivit Realitatea PLUS, la dosar s-ar afla inclusiv înregistrări video și documente care ar susține acuzațiile, conform acelorași surse.

În anchetă ar fi vizate și alte persoane din conducerea PNL, printre care secretarul general Dan Motreanu, despre care sursele Realitatea PLUS afirmă că ar fi avut cunoștință de presupusele mecanisme de finanțare investigate.

De asemenea, nu este exclusă extinderea cercetărilor și asupra altor membri ai formațiunii.

Mai mult, sursele citate susțin că procurorii au efectuat verificări și au ridicat documente de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în cadrul investigațiilor privind finanțarea campaniei electorale.

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