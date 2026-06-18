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Justitie· 2 min citire
Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar după audieri la DNA: „Nu am nimic de ascuns”. Au fost făcute și două arestări
FOTO: Inquam
Publicat18 iun. 2026, 15:23
Actualizat18 iun. 2026, 17:47
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA, după trei ore de audieri, și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ciucu este acuzat de luare de mită pentru eliberarea unei autorizații în perioada în care era primar de sector. Primarul Capitalei susține că este nevinovat și nu are nimic de ascuns. Numele fostului primar al Sectorului 6 a apărut în nu mai puțin de patru spețe aflate în atenția procurorilor anticorupție. Anchetele vizează suspiciuni privind finanțarea campaniei electorale, relații cu persoane deja cercetate de DNA și posibile legături cu autorizații de construire acordate în Sectorul 6.
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