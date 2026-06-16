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Justitie· 1 min citire

George Simion a câștigat procesul cu europarlamentarul Dan Nica

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 20:36
SursăRealitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a câștigat definitiv procesul intentat de Dan Nica, după ce Curtea de Apel București i-a respins săptămâna trecută apelul europarlamentarului PSD. Deși Dan Nica a solicitat daune morale în valoare de 90.000 de euro, instanța a decis în favoarea lui George Simion.

Totul a început în septembrie 2024, când George Simion a acuzat, într-un videoclip postat pe Facebook, că inundațiile devastatoare din Galați au fost cauzate și de lipsa de interes a autorităților față de finalizarea unui baraj la Suhurlui.

Simion afirmase că oamenii afectați din Galați îl consideră pe Nica principalul vinovat

Simion a afirmat că oamenii din zonele afectate îl consideră pe Dan Nica „principalul vinovat” și „patronul din umbră al iazurilor care au distrus casele”.

Instanța a considerat că afirmațiile liderului AUR au fost făcute în context politic și nu au urmărit denigrarea intenționată a lui Dan Nica.

CAB a respins apelul lui Nica

Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a respins apelul lui Dan Nica și a menținut sentința favorabilă lui George Simion. 

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