George Simion a câștigat procesul cu europarlamentarul Dan Nica

Publicat 16 iun. 2026, 20:36 Sursă Realitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a câștigat definitiv procesul intentat de Dan Nica, după ce Curtea de Apel București i-a respins săptămâna trecută apelul europarlamentarului PSD. Deși Dan Nica a solicitat daune morale în valoare de 90.000 de euro, instanța a decis în favoarea lui George Simion.

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