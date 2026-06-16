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Justitie· 1 min citire
George Simion a câștigat procesul cu europarlamentarul Dan Nica
George Simion, președintele AUR
Publicat16 iun. 2026, 20:36
SursăRealitatea PLUS
Liderul AUR, George Simion, a câștigat definitiv procesul intentat de Dan Nica, după ce Curtea de Apel București i-a respins săptămâna trecută apelul europarlamentarului PSD. Deși Dan Nica a solicitat daune morale în valoare de 90.000 de euro, instanța a decis în favoarea lui George Simion.
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