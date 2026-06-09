Ziua și mentenanța la ANAF. Site-ul instituției și SPV-ul au picat din nou, la doar 24 de ore de la ultima reparație

Sursă: Realitatea.Net

O zi de funcționare, o nouă avarie: La doar 24 de ore de la finalizarea lucrărilor oficiale de întreținere, portalul ANAF a intrat din nou în mentenanță. În timp ce Spațiul Privat Virtual (SPV) este complet blocat, singurele module parțial active sunt e-Factura și e-Transport, însă utilizatorii raportează dificultăți majore în accesarea lor.

Sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) continuă să le testeze nervii contribuabililor și contabililor. La doar 24 de ore după ce instituția a anunțat cu fast finalizarea unor ample lucrări de modernizare, serverele au cedat din nou. În timp ce Spațiul Privat Virtual (SPV) afișează clasicul mesaj de mentenanță, sistemele vitale e-Factura și e-Transport abia dacă pot fi accesate, funcționând cu intermitențe majore.

Situația este cu atât mai gravă cu cât blocajul digital coincide cu protestele spontane ale angajaților din Finanțe, lăsându-i pe români fără nicio modalitate de contact.

„Mentenanța de după mentenanță” și promisiunile nerespectate de la Finanțe

Potrivit calendarului oficial asumat de ANAF, infrastructura tehnică de la Ministerul Finanțelor a intrat într-un proces programat de optimizare în perioada 5–8 iunie 2026 . Instituția dădea asigurări că oprirea temporară a serverelor va aduce o stabilitate mai mare și servicii digitale mai sigure.

Deși lucrările trebuiau să se încheie definitiv ieri, realitatea din teren arată complet diferit. Deși echipele tehnice au avertizat că pot apărea „disfuncționalități temporare” din cauza complexității operațiunilor, platforma a devenit complet inutilizabilă pentru operațiunile de rutină, cum ar fi depunerea declarațiilor fiscale sau verificarea fișelor pe plătitor.

Linia fierbinte a înghețat: Call center-ul ANAF nu mai răspunde la apeluri

Pe lângă ecranele blocate, contribuabilii se lovesc și de un zid al tăcerii din partea personalului. De aproape o săptămână și jumătate, serviciul de asistență telefonică (call center) al Fiscului este complet paralizat pe zona de suport IT.

În cadrul testelor efectuate timp de 5 zile consecutiv, încercările de a lua legătura cu un operator uman pentru probleme legate de SPV au eșuat sistematic. Timpul de așteptare în linie a depășit frecvent o oră, în condițiile în care, în mod normal, apelurile erau preluate în maximum 15 minute. Aceeași tăcere domnește și pe canalele scrise: solicitările transmise prin e-mail sau direct prin formularele din SPV au rămas, până la această oră, fără niciun răspuns.

Protestele din Finanțe pun lacătul pe ghișee

Această paralizie a comunicării nu este deloc întâmplătoare. Ea coincide cu o stare de revoltă generalizată în rândul funcționarilor publici. În București, un protest spontan a scos în curte între 150 și 200 de angajați ai Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili și ai Direcției Ilfov, aceștia refuzând să mai intre în birouri.

„Avem revoltă pentru demnitatea noastră, pentru salariile noastre. Colegii au ieşit cu toţii. Cei din ţară nu au venit deloc la serviciu”, a explicat Mariana Manea, vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Finanţe Sed Lex.

Nemulțumirile sunt legate direct de noua lege a salarizării, iar sindicatele avertizează că activitatea de colectare și asistență va rămâne grav afectată dacă revendicările privind veniturile și statutul personalului din ANAF nu vor fi soluționate de urgență. Până atunci, mediul de afaceri rămâne captiv între un sistem informatic picat și funcționari aflați în grevă.