Atac cibernetic la ANCPI: bazele de date nu au fost afectate. Când ar putea fi reluate serviciile de cadastru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:55

Bazele de date tehnice și juridice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu au fost afectate în urma incidentului cibernetic, arată verificările făcute până acum. Totuși, aplicațiile ANCPI rămân indisponibile temporar, în timp ce instituția mută sistemele în Cloudul Guvernamental, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

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