Înșelătoriile telefonice fac ravagii în România: 42% dintre fraudele raportate în 2026 sunt apeluri false

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 14:44

Mai mult de patru din zece incidente raportate în prima jumătate a anului 2026 au fost înșelătorii telefonice. Fraudele de tip vishing au reprezentat 42% din total, fiind urmate de atacurile de tip phishing, cu 14%, și de mesajele frauduloase trimise prin SMS, cunoscute drept smishing, cu 13%.

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