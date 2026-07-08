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Summitul NATO de la Ankara. Turcia și-a prezentat noul cartier general militar,”Semiluna şi Steaua”

FOTO: TRT BALKAN

FOTO: TRT BALKAN

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 16:13
Actualizat8 iul. 2026, 16:14

În marja summitului NATO organizat la Ankara, Turcia le-a prezentat, miercuri, miniștrilor Apărării ai statelor membre noul cartier general militar, numit „Semiluna și Steaua”, potrivit The Associated Press.

”Va fi unul dintre cele mai mari cartiere generale militare din lume”

”Noul complex al cartierului general va fi deplin operaţional în curând şi va fi unul dintre cele mai mari cartiere generale militare din lume”, le-a spus ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, omologilor săi din NATO.

”Este mai mult decât un sediu”

Clădirea, care se află încă în cosntrucţie, văzută de sus, are forma steagului Turciei.

”Este mai mult decât un sediu modern şi simbolizează în mod concret postura apărării consolidate, agile şi care priveşte către viitor a Turciei”, a declarat ministrul turc.

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