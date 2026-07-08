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Extern· 1 min citire
Summitul NATO de la Ankara. Turcia și-a prezentat noul cartier general militar,”Semiluna şi Steaua”
FOTO: TRT BALKAN
Publicat8 iul. 2026, 16:13
Actualizat8 iul. 2026, 16:14
În marja summitului NATO organizat la Ankara, Turcia le-a prezentat, miercuri, miniștrilor Apărării ai statelor membre noul cartier general militar, numit „Semiluna și Steaua”, potrivit The Associated Press.
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