Românul care ar fi plănuit prăbușirea statului român recruta tineri pentru atacuri asupra migranților și comunității LGBTQ+

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:10

Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a fost arestat preventiv în Germania, fiind cercetat pentru tentativă de constituire a unei organizații teroriste de extremă dreapta. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să formeze o grupare care avea ca scop prăbușirea statului român și răsturnarea ordinii constituționale.

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