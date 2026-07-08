Românul care ar fi plănuit prăbușirea statului român recruta tineri pentru atacuri asupra migranților și comunității LGBTQ+

Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a fost arestat preventiv în Germania, fiind cercetat pentru tentativă de constituire a unei organizații teroriste de extremă dreapta. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să formeze o grupare care avea ca scop prăbușirea statului român și răsturnarea ordinii constituționale.
Autoritățile judiciare germane au dispus măsura arestării preventive cu sprijinul procurorilor DIICOT - Structura Centrală și al Eurojust. Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi acționat de pe teritoriul Germaniei și ar fi recrutat tineri din România, pe care i-ar fi instigat la comiterea unor infracțiuni grave.
Suspectul ar fi recrutat tineri prin canale criptate
Potrivit DIICOT, bărbatul ar fi început, din 2023, demersuri pentru constituirea unei grupări teroriste. Scopul acesteia ar fi fost declanșarea unui „război al terorii” pe teritoriul României, care să ducă la răsturnarea ordinii constituționale.
„Din cercetările efectuate de autoritatile din Landul Baden-Württemberg, Germania, a rezultat că, începând cu anul 2023, acesta ar fi inițiat demersuri în vederea constituirii unei grupări teroriste, având ca scop declanșarea unui „război al terorii” pe teritoriul României și care să conducă la răsturnarea ordinii constituționale. Materialul probator administrat până în prezent indică faptul că suspectul ar fi administrat, de pe teritoriul Germaniei, două canale de comunicare criptată, prin intermediul cărora ar fi recrutat, în principal, tineri cetățeni români. De asemenea, prin intermediul acestor canale, acesta ar fi instigat membrii la comiterea unor infracțiuni grave, inclusiv incendierea unor imobile utilizate de migranți și de membri ai comunității LGBTQ+”, transmite DIICOT, miercuri, într-un comunicat de presă.
Ancheta a fost coordonată cu sprijinul Eurojust
La solicitarea autorităților române, Eurojust a sprijinit constituirea și coordonarea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare din România și Germania. Această echipă comună a permis coordonarea măsurilor operative, schimbul rapid de probe și rezolvarea aspectelor judiciare și probatorii cu caracter transfrontalier pe durata investigației.
Cooperarea dintre autoritățile implicate a dus la dispunerea măsurii arestării preventive în Germania. Activitățile desfășurate de procurorii DIICOT au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.