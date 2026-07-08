Operațiune Europol în șapte țări: 28 de suspecți arestați și trei copii salvați dintr-o rețea de trafic sexual

O operațiune internațională coordonată de Europol, cu participarea autorităților din șapte țări, s-a încheiat cu arestarea a 28 de suspecți, toți bărbați, acuzați că făceau parte dintr-o rețea de exploatare sexuală a minorilor. În urma intervențiilor, trei copii au fost salvați și puși sub protecția autorităților.
Acțiunea s-a desfășurat între sfârșitul lunii mai și mijlocul lunii iunie, în mai multe state europene și nord-americane. Potrivit Europol, ancheta continuă, iar numărul persoanelor arestate ar putea crește, în funcție de rezultatele investigațiilor informatice și de probele ridicate în timpul perchezițiilor.
Autorități din șapte țări au participat la operațiune
Operațiunea a implicat autorități din Canada, Cehia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia și Elveția. Ancheta a vizat o rețea suspectată că ar fi fost implicată în exploatarea sexuală a minorilor, iar descinderile făcute până acum au dus la identificarea și arestarea a 28 de persoane.
Potrivit autorităților europene, cazul a presupus un schimb intens de informații între serviciile de aplicare a legii din statele participante. În paralel, au avut loc acțiuni operative desfășurate simultan în mai multe țări, pentru ca suspecții să poată fi identificați rapid și pentru ca victimele să fie protejate.
Trei copii au fost salvați
În urma operațiunii, trei copii au fost scoși din situații de risc și puși sub protecția autorităților. Europol arată că intervenția a fost posibilă prin cooperarea transfrontalieră dintre polițiile naționale și organismele europene de aplicare a legii.
Reprezentanții agenției europene subliniază că exploatarea sexuală a copiilor rămâne una dintre cele mai grave forme de criminalitate organizată. Combaterea acestor rețele este considerată o prioritate pentru autoritățile din Uniunea Europeană și din statele partenere.
Ancheta continuă
Europol a precizat că investigația nu este închisă. Pe baza probelor informatice ridicate în timpul perchezițiilor, anchetatorii ar putea identifica și alte persoane implicate, dar și alte victime.
Operațiunea face parte din eforturile internaționale de destructurare a rețelelor implicate în abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Astfel de cazuri presupun o colaborare strânsă între autoritățile naționale și structurile europene de aplicare a legii.