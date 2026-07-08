Operațiune Europol în șapte țări: 28 de suspecți arestați și trei copii salvați dintr-o rețea de trafic sexual

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:35

O operațiune internațională coordonată de Europol, cu participarea autorităților din șapte țări, s-a încheiat cu arestarea a 28 de suspecți, toți bărbați, acuzați că făceau parte dintr-o rețea de exploatare sexuală a minorilor. În urma intervențiilor, trei copii au fost salvați și puși sub protecția autorităților.

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