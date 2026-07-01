Tensiunile nu s-au stins, dar negocierile continuă. Iranul și SUA se așază din nou la masa discuțiilor

Publicat 1 iul. 2026, 16:09 Sursă Agerpres

Reprezentanți americani și iranieni se reunesc miercuri la Doha pentru discuții tehnice indirecte în cadrul convorbirilor destinate să ducă la o reglementare durabilă a războiului în Orientul Mijlociu, potrivit unui diplomat, după schimburi de lovituri între Iran și SUA care au pus în pericol armistițiul actual, relatează AFP.

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