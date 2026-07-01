Tensiunile nu s-au stins, dar negocierile continuă. Iranul și SUA se așază din nou la masa discuțiilor

Reprezentanți americani și iranieni se reunesc miercuri la Doha pentru discuții tehnice indirecte în cadrul convorbirilor destinate să ducă la o reglementare durabilă a războiului în Orientul Mijlociu, potrivit unui diplomat, după schimburi de lovituri între Iran și SUA care au pus în pericol armistițiul actual, relatează AFP.
Washingtonul și Iranul au angajat de la jumătatea lunii iunie negocieri destinate să dureze 60 de zile, cu termen posibil de reînnoit, în vederea unui acord final după semnarea memorandumului de înțelegere la 17 iunie, cu medierea Pakistanului și Qatarului.
Teheranul refuză în acest stadiu orice discuții directe.
Diplomatul, la curent cu evoluția dosarului, a declarat pentru AFP, sub rezerva anonimatului, că emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la discuțiile prevăzute în cursul zilei.
Trimișii lui Trump, discuții cu autoritățile din Qatar
Cei doi trimiși ai Washingtonului s-au întâlnit marți la Doha cu premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, totodată ministru de externe, cu care au abordat 'negocierile în curs între SUA și Iran', precum și situația din Liban, potrivit Ministerului de Externe din Qatar.
După ce inițial a dezmințit orice întâlnire, diplomația iraniană a confirmat luni trimiterea unei 'delegatii de experți' la Doha, condusă de viceministrul de externe Kazem Gharibabadi, dar a exclus orice negocieri 'cu partea americană, la orice nivel' în 'zilele următoare'.
O primă reuniune este prevăzută cu mediatorii miercuri, a indicat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei.
Strâmtoarea Ormuz, încă zonă de război
Donald Trump afirmase, la începutul săptămânii, că Iranul ceruse o întâlnire cu Statele Unite.
Deși semnarea memorandumului de înțelegere între Washington și Teheran a permis reducerea intensității conflictului, importante tensiuni persistă în special legat de programul nuclear al Iranului, de deblocarea activelor înghețate iraniene sau de gestionarea Strâmtorii strategice Ormuz, unde traficul a încetinit săptămâna aceasta după două atacuri asupra unor nave comerciale.
Iranul insistă de mai multe săptămâni că dorește să impună o taxă de trecere, sub o formă sau alta, o măsură considerată inacceptabilă de SUA.
Sindicatele și angajații din sectorul maritim, care au emis miercuri un comunicat comun, continuă să considere Strâmtoarea Ormuz drept zonă de război cel puțin până pe 9 iulie.
În acest context de incertitudine, prețul petrolului Brent, care servește drept referință pe piața mondială a petrolului, a rămas stabil miercuri, situându-se puțin peste 70 de dolari.