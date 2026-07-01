Donald Trump a raportat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cu criptomonede

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat venituri de peste 1,4 miliarde de dolari obținute în 2025 din afacerile cu criptomonede dezvoltate împreună cu familia sa, potrivit celei mai recente declarații financiare depuse la Oficiul pentru Etică al Guvernului SUA și analizate de Reuters.
Documentele arată că firmele lui Trump au încasat aproape 800 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, proiect cripto fondat împreună cu fiii săi. Din această sumă, peste 520 de milioane de dolari provin din vânzarea de tokenuri, iar peste 250 de milioane de dolari din cedarea unor participații în companie, scrie Reuters.
În plus, Trump a raportat încă 635 de milioane de dolari din vânzarea criptomonedelor de tip Trump meme coin.
Potrivit sursei citate, cifrele evidențiază schimbarea semnificativă a surselor de venit ale președintelui american. În declarația financiară depusă cu un an înainte, Trump raportase venituri de 57,35 milioane de dolari din vânzarea de tokenuri World Liberty Financial, ceea ce înseamnă că acestea au crescut de aproximativ nouă ori într-un singur an.
Reuters estimează că familia Trump ar fi obținut cel puțin 2,3 miliarde de dolari din proiecte legate de criptomonede de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025.
Politici favorabile industriei cripto
După revenirea în funcție, administrația Trump a adoptat mai multe măsuri considerate favorabile industriei activelor digitale, inclusiv introducerea unor reguli federale pentru monedele stabile (stablecoins) și reducerea intensității investigațiilor desfășurate de Departamentul Justiției și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) împotriva companiilor din domeniu.
Pe lângă veniturile din criptomonede, Trump a raportat peste 80 de milioane de dolari obținuți din înțelegeri cu mai multe companii media și 52 de milioane de dolari din licențierea numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate, în principal din Orientul Mijlociu.
Casa Albă respinge acuzațiile privind conflictele de interese
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că nici Donald Trump, nici membrii familiei sale „nu au fost și nu vor fi implicați în conflicte de interese”.
„Președintele Trump a făcut din Statele Unite capitala mondială a criptomonedelor prin acțiunile sale executive”, a afirmat Kelly, adăugând că toate deciziile administrației sunt luate în interesul cetățenilor americani.
Casa Albă a precizat anterior că afacerile președintelui sunt administrate în prezent de copiii săi, însă Trump rămâne beneficiarul activelor deținute în trustul care încasează veniturile.
Afacerile tradiționale continuă să genereze venituri importante
Deși criptomonedele reprezintă principala sursă de venit, afacerile tradiționale ale lui Trump au continuat să producă încasări consistente.
Veniturile din terenurile de golf și stațiunile deținute de Trump au crescut cu 15% în 2025, depășind 500 de milioane de dolari. Clubul Mar-a-Lago din Florida a înregistrat venituri de 77 de milioane de dolari, față de 50 de milioane în 2024, iar clubul de golf din West Palm Beach a raportat o creștere de 27%. În schimb, veniturile terenului de golf din Los Angeles au scăzut. Trump a organizat în luna aprilie, la Mar-a-Lago, o întâlnire cu câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului dedicat deținătorilor propriei sale monede.
În ceea ce privește afacerile imobiliare, creșterea a fost mai modestă. Declarația financiară include venituri provenite din aproximativ 12 proprietăți comerciale importante, însă, potrivit Reuters, pentru majoritatea acestora intervalele de venit raportate în 2025 au rămas similare sau chiar mai mici decât cele declarate în urmă cu un deceniu.
Reprezentanții Trump Organization au susținut că documentul, care are aproape 1.000 de pagini, demonstrează angajamentul companiei față de transparență și reprezintă una dintre cele mai ample declarații financiare depuse vreodată de un președinte american.