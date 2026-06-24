Negocieri la vârf: Ce premier acceptă UDMR într-un guvern minoritar

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 16:34

Schimbare de scenariu pe scena politică: UDMR ia în calcul susținerea unui guvern minoritar prin rotație. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, consideră această formulă drept o variantă fezabilă în contextul negocierilor actuale pentru formarea unei majorități, cu condiția ca soluția să fie acceptată de restul partidelor politice.

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