Negocieri la vârf: Ce premier acceptă UDMR într-un guvern minoritar

Schimbare de scenariu pe scena politică: UDMR ia în calcul susținerea unui guvern minoritar prin rotație. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, consideră această formulă drept o variantă fezabilă în contextul negocierilor actuale pentru formarea unei majorități, cu condiția ca soluția să fie acceptată de restul partidelor politice.
Consultări intense pentru noul guvern: Scenariul unei rotații în culise
Scena politică este marcată de negocieri accelerate pentru găsirea unei formule stabile de guvernare. Dimineața a început cu o rundă de consultări strategice chiar la Palatul Victoria, unde au purtat discuții lideri de calibru precum Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Partidele analizează în prezent diverse scenarii, oscilând între asigurarea unei majorități parlamentare solide și gestionarea unui eventual executiv minoritar.
În acest context tensionat, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a avansat ideea că un guvern minoritar bazat pe principiul rotației ar reprezenta o soluție viabilă. Parlamentarul a amintit că o rocadă guvernamentală oricum se afla în planurile pe termen lung ale partidelor. Mai exact, o astfel de schimbare la vârful Executivului era prevăzută pentru anul 2027, moment în care Partidul Social Democrat urma să preia conducerea Guvernului. Deși Uniunea nu a adoptat o poziție oficială de partid, Botond consideră că, personal, susține acest proiect dacă restul actorilor politici vor ajunge la un consens.
Ce premier ar putea accepta UDMR? Favoriții momentului
Dincolo de structura viitorului cabinet, discuțiile s-au mutat rapid în zona numelor vehiculate pentru funcția de prim-ministru. Întrebat despre variantele puse pe masă de președintele PSD, Sorin Grindeanu – care i-a menționat pe Alexandru Nazare și Luca Niculescu –, reprezentantul UDMR a oferit aprecieri extrem de pozitive pentru ambele profiluri, semnalând că formațiunea sa ar putea fi de acord cu oricare dintre aceștia.
Referitor la o eventuală nominalizare a lui Alexandru Nazare pentru fotoliul de premier, Csoma Botond l-a catalogat drept o soluție solidă. El a evidențiat trecutul profesional al acestuia, amintind de activitatea sa din Guvernul Veștea și de background-ul legat de Banca Națională a României. În opinia liderului UDMR, Nazare deține expertiza economică și bugetară strict necesară într-un moment în care țara traversează o perioadă financiară delicată, dincolo de eticheta de tehnocrat sau politician.
Nici Luca Niculescu nu a fost mai prejos în evaluarea parlamentarului. Acesta a fost descris drept un diplomat veritabil, a cărui valoare este confirmată de coordonarea directă a procesului extrem de important de aderare a României la OCDE. Totuși, în ciuda deschiderii demonstrate față de cele două nume, liderul deputaților UDMR a ținut să precizeze că orice decizie finală privind persoanele este, pentru moment, prematură, prioritatea fiind stabilirea arhitecturii politice.