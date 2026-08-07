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Politica· 1 min citire
AUR a depus două sesizări la CCR: este contestat împrumutul uriaș luat de România - SURSE
AUR
Publicat7 aug. 2026, 15:12
SursăRealitatea PLUS
AUR a depus încă 2 sesizări la CCR privind legea de ratificare a acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și legea privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.
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