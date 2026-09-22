Nicușor Dan, despre agenda României la ONU: Prioritatea este securitatea regiunii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 07:54

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la New York, că securitatea regiunii reprezintă una dintre principalele teme de pe agenda României la actuala sesiune a Adunării Generale a ONU, unde țara noastră își va prezenta poziția și va discuta cu alți lideri despre modalități de coordonare pentru stabilitatea regională.

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