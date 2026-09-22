Nicușor Dan, despre agenda României la ONU: Prioritatea este securitatea regiunii

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni seară, la New York, că securitatea regiunii reprezintă una dintre principalele teme de pe agenda României la actuala sesiune a Adunării Generale a ONU, unde țara noastră își va prezenta poziția și va discuta cu alți lideri despre modalități de coordonare pentru stabilitatea regională.
"Este o întâlnire anuală, dar care în acest an se preocupă foarte mult de zona de securitate, și România, evident, trăiește într-o regiune în care există provocări de securitate și dorim să prezentăm poziția României pe această chestiune și, evident, să fim în contact cu alți lideri ca să vedem cum putem să ne coordonăm, ca acțiunile noastre să ducă la stabilizarea regiunii", a declarat Nicușor Dan, într-un briefing cu jurnaliștii români.
Întrebat despre diferențele dintre ONU, criticată în repetate rânduri de președintele american Donald Trump, și Consiliul pentru Pace, inițiat de liderul de la Casa Albă, președintele Nicușor Dan a spus că fiecare dintre cele două formate își are rolul și importanța sa.
"Sunt foarte multe formate. Recent am fost la două care tocmai s-au inaugurat - Inițiativa Carpatică, formatul arctic. Sunt multe formate de discuții, de colaborare internațională, care încearcă să rezolve diverse probleme geopolitice. Asta este tot ce pot să spun. O să vedem care o să fie succesul Board of Peace (Consiliului pentru Pace). Noi vrem să respectăm ce-am promis acolo, în special pe chestiunea legată de copiii bolnavi din Fâșia Gaza. Mai mult, nu vreau să comentez", a precizat președintele.
Nicușor Dan a subliniat că, pentru România, participarea la această sesiune a Adunării Generale este "o oportunitate de a prezenta punctul nostru de vedere cu privire la securitatea regiunii, în special, și de a fi în contact cu alți lideri pe subiectele care ne interesează".
Nicușor Dan, întâlnire cu foști ambasadori ai SUA la New York: pe ce s-au axat discuțiile
Nicușor Dan s-a întâlnit, la New York, cu foști ambasadori ai Statelor Unite, cărora le-a mulțumit pentru contribuția adusă promovării României și consolidării relației bilaterale dintre București și Washington.
În mesajul publicat după întâlnire, Nicușor Dan a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și SUA este „o realizare durabilă”, construită de-a lungul mai multor generații și bazată pe relații solide care trebuie întărite în continuare.
„În New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori ai SUA, cărora le-am mulțumit pentru contribuția lor la promovarea României și pentru munca depusă în consolidarea și aprofundarea relației noastre bilaterale”, a transmis Nicușor Dan.
Ce spune președintele despre parteneriatul România-SUA
Potrivit președintelui, întâlnirea a reunit și ambasadori americani care au reprezentat Statele Unite în alte state europene, dar și în organizații multilaterale. La discuții au participat, totodată, reprezentanți ai unor think tank-uri, descriși drept prieteni ai României și parteneri cu o bună cunoaștere a realităților din țara noastră.
„Parteneriatul România–SUA este o realizare durabilă, construită de-a lungul generațiilor pe baze solide pe care continuăm să le întărim astăzi”, a afirmat Nicușor Dan.
Alte subiecte abordate la New York
Printre subiectele abordate la New York s-au aflat și cele legate de cooperarea în domeniul apărării, creșterea prezenței economice americane în România și consolidarea alianței transatlantice.
„Am discutat prioritățile noastre principale: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice americane în România și consolidarea alianței transatlantice”, a precizat Nicușor Dan.
Întâlnirea are loc în contextul în care relația România-SUA rămâne una dintre axele importante ale politicii externe și de securitate a României, inclusiv prin cooperarea din cadrul NATO și prin interesul pentru atragerea investițiilor americane în economie.