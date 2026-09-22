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Politica· 2 min citire
Unde s-a dus Cristela Georgescu după reținerea lui Călin Georgescu. Soția fostului candidat a ieșit în grabă din locuința din Mogoșoaia
Cristela Georgescu, în drum spre arest (Colaj Realitatea)
Publicat22 sept. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS
Cristela Georgescu a plecat în grabă de la locuința familiei din Mogoșoaia, după ce Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor aflați în fața locuinței și nu a precizat unde se îndreaptă.
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