Unde s-a dus Cristela Georgescu după reținerea lui Călin Georgescu. Soția fostului candidat a ieșit în grabă din locuința din Mogoșoaia

Publicat 22 sept. 2026, 08:50 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu a plecat în grabă de la locuința familiei din Mogoșoaia, după ce Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor aflați în fața locuinței și nu a precizat unde se îndreaptă.

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