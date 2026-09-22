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Politica· 2 min citire

Unde s-a dus Cristela Georgescu după reținerea lui Călin Georgescu. Soția fostului candidat a ieșit în grabă din locuința din Mogoșoaia

Cristela Georgescu, în drum spre arest (Colaj Realitatea)

Cristela Georgescu, în drum spre arest (Colaj Realitatea)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 sept. 2026, 08:50
SursăRealitatea PLUS

Cristela Georgescu a plecat în grabă de la locuința familiei din Mogoșoaia, după ce Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor aflați în fața locuinței și nu a precizat unde se îndreaptă.

Până în acest moment nu există o confirmare oficială că Cristela Georgescu a fost chemată la audieri. Surse citate anterior de Realitatea PLUS indicau însă că aceasta ar putea ajunge în fața anchetatorilor pentru explicații, în contextul perchezițiilor desfășurate la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore

Călin Georgescu a fost reținut luni de procurorii DIICOT după aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia și după audierile de la sediul instituției. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a dat declarații în fața anchetatorilor. În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, iar procurorii au anunțat că cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT urmează să ceară Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și documente de identitate care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că unele dintre acestea ar fi false.

Dosarul vizează un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Ancheta vizează un presupus mecanism prin care un om de afaceri ar fi fost convins să transfere peste 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea unei finanțări din străinătate. Potrivit procurorilor, finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat, iar cercetările urmăresc să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și traseul banilor.

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