Cine este Massimiliano Arena, afaceristul italian din dosarul lui Călin Georgescu

Massimiliano Arena, italianul din dosarul lui Călin Georgescu, este un controversat afacerist implicat în scandaluri penale la nivel internațional. Milionarul ar fi controlat o rețea transnațională de bănci pirat, care a lăsat în urmă pagube uriașe în Italia și România, prin folosirea unor licențe off-shore fictive din arhipelagul Comore. Fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut parte din rețea. În schemă ar fi fost atras și afaceristul Răzvan Leu, cel care l-a denunțat pe Călin Georgescu, după ce ar fi dat, la recomandarea acestuia, peste un milion de euro drept garanție la banca lui Arena, cu promisiunea că va primi un credit de șase milioane de euro.
Potrivit unei investigații a presei de la Roma, controversatul om de afaceri Massimiliano Arena avea o bancă ilegală în Italia. Mai exact, Wealth Bank folosea o licență emisă de un mic arhipelag african, insula Mwali, și care a fost declarată ulterior ilegală și frauduloasă. De altfel, Arena este anchetat la Messina pentru că ar fi atras ilegal investiții de la persoane în vârstă și fără cunoștințe financiare. Printre aceștia se numără un antreprenor care a depus o plângere la Parchetul din Florența și susține că a transferat peste 750 de mii de euro într-un cont offshore administrat prin banca lui Massimiliano Arena, bani pe care nu i-ar mai fi recuperat.
În 2025, Massimiliano Arena a fost anchetat pentru fraude financiare, înșelăciune și spălare de bani. Ulterior, autoritățile au pus sechestru pe bunurile sale, în valoare de peste trei milioane de euro. De altfel, afaceristul și asociații săi italieni au o rețea de companii și în România, active în domeniul consultanței și al imobiliarelor.
"Proiectele noastre vor fi prezentate antreprenorilor prezenți astăzi, în vederea obținerii unei finanțări".
De altfel, Massimiliano Arena apare și în dosarul lui Călin Georgescu. Omul de afaceri Răzvan Leu a depus, în februarie anul trecut, o plângere la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, pe care îl acuză că l-ar fi înșelat cu peste un milion de euro, bani despre care susține că ar fi ajuns în campania electorală a acestuia. Potrivit plângerii, fostul prezidențiabil l-ar fi sfătuit pe Leu să depună suma drept garanție la banca lui Massimiliano Arena, cu sediul în Elveția, în schimbul promisiunii că va primi un credit de șase milioane de euro.
Banii ar fi fost achitați la sfârșitul anului 2021 și la începutul anului 2022. Însă creditul promis nu a mai fost acordat, iar în octombrie 2022, Răzvan Leu a cerut restituirea garanției de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu i-ar fi promis atunci că îi va da banii după alegerile prezidențiale din 2024, însă turul întâi al scrutinului a fost anulat. Astfel, Răzvan Leu a depus o plângere penală la DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.