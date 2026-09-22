Cine este Massimiliano Arena, afaceristul italian din dosarul lui Călin Georgescu

Publicat 22 sept. 2026, 08:46 Sursă Realitatea PLUS

Massimiliano Arena, italianul din dosarul lui Călin Georgescu, este un controversat afacerist implicat în scandaluri penale la nivel internațional. Milionarul ar fi controlat o rețea transnațională de bănci pirat, care a lăsat în urmă pagube uriașe în Italia și România, prin folosirea unor licențe off-shore fictive din arhipelagul Comore. Fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut parte din rețea. În schemă ar fi fost atras și afaceristul Răzvan Leu, cel care l-a denunțat pe Călin Georgescu, după ce ar fi dat, la recomandarea acestuia, peste un milion de euro drept garanție la banca lui Arena, cu promisiunea că va primi un credit de șase milioane de euro.

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