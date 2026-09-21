Doi moldoveni, căutați pentru infracțiuni în Cehia și Franța, prinși la intrarea în România

Doi cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în atenția autorităților din Cehia și Franța, au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să intre în România. Cei doi bărbați au fost identificați în aceeași zi, la câteva ore distanță, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.
Pe numele ambilor existau alerte pentru punerea în aplicare a unor mandate de arestare emise de autoritățile judiciare din cele două state europene.
Tânăr de 26 de ani, căutat de autoritățile din Cehia
Primul caz a fost identificat în momentul în care un cetățean moldovean în vârstă de 26 de ani s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în România.
Bărbatul călătorea cu un microbuz, iar verificările efectuate în bazele de date au indicat existența unei alerte emise de autoritățile din Cehia.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, acesta era căutat în legătură cu infracțiuni de loviri și alte violențe, precum și tâlhărie, fapte care ar fi fost comise pe teritoriul Cehiei.
Un alt moldovean, depistat două ore mai târziu
La aproximativ două ore după identificarea primului bărbat, polițiștii de frontieră au avut parte de o situație similară.
În Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru verificări un cetățean moldovean în vârstă de 51 de ani. Acesta se afla într-un autocar și intenționa să intre în România.
În urma controlului, polițiștii au constatat că și pe numele acestuia era activă o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare. Documentul fusese emis la solicitarea autorităților franceze, în legătură cu infracțiuni contra securității statului comise pe teritoriul Franței.
Ce s-a întâmplat cu cei doi bărbați
După identificarea lor, cei doi cetățeni moldoveni nu și-au continuat călătoria. Aceștia au fost predați unor echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.
Polițiștii urmează să ia măsurile prevăzute de lege și să deruleze procedurile necesare în cazul celor două mandate de arestare.
Cazurile au fost descoperite în urma controalelor efectuate la frontiera României, iar verificările în bazele de date operative au permis identificarea rapidă a celor doi bărbați căutați de autoritățile judiciare din Cehia și Franța.