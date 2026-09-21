Doi moldoveni, căutați pentru infracțiuni în Cehia și Franța, prinși la intrarea în România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 15:18

Doi cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în atenția autorităților din Cehia și Franța, au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să intre în România. Cei doi bărbați au fost identificați în aceeași zi, la câteva ore distanță, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

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