Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, explică limitarea dosarelor: „Este un deficit de 800 magistrați!”

Publicat 19 sept. 2026, 12:14 Actualizat 19 sept. 2026, 12:59 Sursă Realitatea PLUS

Limitarea dosarelor primite de magistrați va arăta exact unde sunt probleme în sistem! Asta explică judecătorul CSM Claudiu Drăgușin, după ce instanțele din țară au introdus limitarea zilnică a numărului de dosare care pot fi preluate de o instanță. Potrivit acestuia, măsura ar trebui „să indice exact unde trebuie aduși judecători sau grefieri”.

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