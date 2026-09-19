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Justitie· 1 min citire

Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, explică limitarea dosarelor: „Este un deficit de 800 magistrați!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 sept. 2026, 12:14
Actualizat19 sept. 2026, 12:59
SursăRealitatea PLUS

Limitarea dosarelor primite de magistrați va arăta exact unde sunt probleme în sistem! Asta explică judecătorul CSM Claudiu Drăgușin, după ce instanțele din țară au introdus limitarea zilnică a numărului de dosare care pot fi preluate de o instanță. Potrivit acestuia, măsura ar trebui „să indice exact unde trebuie aduși judecători sau grefieri”.

Limitarea dosarelor, soluția pentru deficitul de magistrați

Odată cu intrarea în vigoare a măsurii, numărul de dosare care pot fi preluate într-o zi de o instanță va fi stabilit în funcție de numărul de judecători și de nivelul acesteia.

Astfel, dosarele care nu pot fi preluate într-o zi vor fi alocate zilei următoare.

Judecătorul CSM Claudiu Drăgușin susține că, astfel, statul va vedea exact unde este nevoie de o creștere a personalului.

Toate acestea, în condițiile în care în sistem este un deficit de cel puțin 800 de magistrați.

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