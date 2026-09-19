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Justitie· 1 min citire
Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, explică limitarea dosarelor: „Este un deficit de 800 magistrați!”
Publicat19 sept. 2026, 12:14
Actualizat19 sept. 2026, 12:59
SursăRealitatea PLUS
Limitarea dosarelor primite de magistrați va arăta exact unde sunt probleme în sistem! Asta explică judecătorul CSM Claudiu Drăgușin, după ce instanțele din țară au introdus limitarea zilnică a numărului de dosare care pot fi preluate de o instanță. Potrivit acestuia, măsura ar trebui „să indice exact unde trebuie aduși judecători sau grefieri”.
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