Un livrator, reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără în Sectorul 2 și apoi ar fi lovit-o în față

Un bărbat de 30 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după un incident violent petrecut în urmă cu două zile, pe o stradă din Sectorul 2. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi atins o tânără de 25 de ani într-o zonă intimă, iar când femeia l-ar fi confruntat pentru gestul său, bărbatul ar fi lovit-o în zona feței.
Ar fi atins-o într-o zonă intimă, apoi ar fi lovit-o
Incidentul a avut loc în seara zilei de 16 septembrie, în jurul orei 22:00. Polițiștii Secției 8 au fost sesizați după ce o tânără de 25 de ani ar fi fost agresată pe o stradă din Sectorul 2.
Potrivit probatoriului administrat până în acest moment, bărbatul ar fi trecut pe lângă două tinere și ar fi atins-o pe una dintre ele într-o zonă intimă, profitând de caracterul neașteptat al gestului.
Tânăra ar fi reacționat și l-ar fi confruntat pentru gestul făcut. Anchetatorii susțin că, în acel moment, bărbatul ar fi devenit violent și ar fi lovit-o în zona feței.
Mai multe persoane aflate în apropiere ar fi intervenit pentru a-i acorda sprijin tinerei.
Bărbatul ar fi fost livrator
Din informațiile obținute de polițiști, bărbatul are 30 de ani și este originar din Gambia. Acesta lucrează ca livrator și, în momentul incidentului, s-ar fi aflat pe bicicletă, având geanta de livrare asupra sa.
Polițiștii au reușit să-l identifice în urma cercetărilor și a investigațiilor desfășurate după sesizarea incidentului. Ulterior, bărbatul a fost depistat și dus la audieri.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, acesta are permis de ședere în România și nu figurează cu alte fapte săvârșite pe teritoriul țării.
Reținut pentru 24 de ore
În urma probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2 au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Acesta este cercetat pentru agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Poliția le mulțumește celor care au intervenit
Poliția Capitalei le-a mulțumit persoanelor care au intervenit în sprijinul tinerei și au contribuit la gestionarea situației până la sosirea oamenilor legii.
„Astfel de reacții civice pot fi importante pentru protejarea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate și pentru sesizarea promptă a autorităților”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
Ancheta este în desfășurare, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală soluționare definitivă a cauzei.