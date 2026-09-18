Exporturile de ovine și caprine din România pot fi reluate, după unele etape tehnice. Planul ANSVSA, aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune elaborat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine din România.
Documentul stabilește modul în care va fi aplicată vaccinarea în funcție de riscul epidemiologic și deschide calea pentru reluarea comerțului internațional cu animale.
Potrivit ANSVSA, soluția adoptată nu afectează exporturile de carcase, lapte și produse din lapte. Autoritatea precizează că schema diferențiată de imunizare permite protejarea acestor fluxuri comerciale, vaccinarea completă urmând să fie aplicată exclusiv în județele Tulcea și Constanța.
Planul României a fost aprobat fără modificări
Documentul strategic pregătit de experții ANSVSA a primit aprobarea tuturor celor 27 de reprezentanți ai statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul comitetului de specialitate al Comisiei Europene.
Autoritatea veterinară consideră că aprobarea planului reprezintă un moment important pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine și pentru reevaluarea statutului epidemiologic al României.
Procesul nu presupune însă reluarea imediată a tuturor livrărilor, ci parcurgerea mai multor etape tehnice și administrative.
Prima etapă constă în adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană. Actul juridic de punere în aplicare va stabili statutul special de vaccinare pentru județele considerate cu risc ridicat și va recunoaște oficial restul teritoriului României ca fiind liber de boală.
Ulterior, vor putea fi activate acordurile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene, după validarea noilor condiții sanitar-veterinare de către țările de destinație.
O altă etapă importantă este începerea campaniei naționale de vaccinare. Operațiunea va fi susținută direct de Comisia Europeană, care pune gratuit la dispoziția României 1,3 milioane de doze de vaccin.
Șase piețe externe au fost deja securizate
România susține că a pregătit din timp partea comercială a procesului și a obținut deja acorduri pentru export în condiții de vaccinare cu șase state.
Este vorba despre Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte șapte acorduri similare se află în negocieri avansate.
Aceste înțelegeri ar urma să permită accesul la piețele externe după ce noul statut epidemiologic va deveni activ și vor fi îndeplinite condițiile stabilite de fiecare stat de destinație.
Cum va fi aplicată vaccinarea în România
Planul aprobat de Comisia Europeană prevede o strategie de vaccinare diferită în funcție de nivelul de risc epidemiologic al fiecărei zone.
În județele Tulcea și Constanța, considerate zonă de risc maxim, va fi utilizată schema completă de imunizare. Aceasta presupune administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC).
Exporturile de animale din această zonă vor putea fi realizate exclusiv către state terțe care acceptă în mod expres importurile provenite de pe teritorii unde se practică vaccinarea.
În restul României, planul prevede doar vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine. ANSVSA arată că această abordare permite menținerea statutului oficial de teritoriu liber de PMR pentru restul țării.
Prin această diferențiere sunt protejate atât acordurile comerciale tradiționale, cât și livrările de animale provenite din zonele care nu sunt afectate.
Vaccinurile vor fi administrate gratuit fermierilor
ANSVSA precizează că cele 1,3 milioane de doze de vaccin puse la dispoziția României de forul european vor fi administrate gratuit. Crescătorii de animale nu vor suporta costurile vaccinării.
În același timp, mecanismele de compensare guvernamentală rămân active pentru fermierii afectați direct de focare. Aceste forme de sprijin sunt destinate inclusiv procesului de repopulare a exploatațiilor.
Până când noua decizie europeană va fi publicată și campania de vaccinare va începe oficial, autoritățile vor intensifica verificările.
Structurile teritoriale ale ANSVSA, prin DSVSA, vor colabora cu Ministerul Afacerilor Interne pentru controale rutiere și verificări în exploatațiile de animale.
ANSVSA avertizează asupra transporturilor ilegale de animale
Autoritatea avertizează că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal pot afecta direct demersurile pentru reluarea exporturilor.
Potrivit ANSVSA, astfel de activități pot submina atât eforturile tehnice, cât și pe cele diplomatice și pot conduce la blocarea sau întârzierea adoptării noii decizii de către Comisia Europeană.
Autoritatea recomandă, totodată, ca informațiile despre situația epidemiologică și măsurile aplicate să fie verificate în surse oficiale, pe fondul unor informații pe care experții ANSVSA le descriu drept dezinformări recurente în spațiul public.
Aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate în 2026
ANSVSA precizează că, în 2026, aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate până în prezent cu respectarea normelor naționale și europene, măsura fiind aplicată pentru prevenirea răspândirii Pestei Micilor Rumegătoare și a Variolei Ovine și Caprine.
Numărul reprezintă 0,13% din totalul estimat al efectivelor de ovine de la nivel național, potrivit datelor prezentate de autoritate.
ANSVSA subliniază, în același timp, că Planul de Acțiune aprobat de Comisia Europeană nu afectează exporturile de carcase, lapte sau produse din lapte provenite din România.