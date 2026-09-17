Un grup conspiraționist crede că semafoarele sunt arme electronice și vânează dispozitivele „periculoase” din trafic

Doi oameni au ajuns în atenția poliției din Devon, Anglia, după ce au fost filmați în timp ce deteriorau echipamente montate pe un semafor. Cei doi, despre care s-a aflat ulterior că au 60 și 70 de ani, fac parte dintr-un grup care susține că tehnologia modernă folosită la semafoare reprezintă o amenințare pentru populație.
Incidentul a avut loc în orașul Ilfracombe și a fost surprins de un trecător. În imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale, două persoane pot fi văzute urcând pe stâlpul unui semafor și intervenind asupra echipamentelor instalate în partea superioară. Mai multe fire conectate la senzorii sistemului au fost tăiate.
Un semafor transformat într-o presupusă „armă electronică”
După ce videoclipul a devenit viral, s-a aflat că cei doi pensionari fac parte dintr-un grup autointitulat Blade Runners, cunoscut pentru teoriile conspiraționiste legate de tehnologia instalată pe semafoare.
Membrii grupului susțin că sistemele moderne montate pe semafoare nu au fost dezvoltate pentru a face traficul urban mai eficient sau pentru a facilita deplasarea pietonilor. În schimb, aceștia afirmă că echipamentele reprezintă ceea ce numesc „arme de asalt electronice cu antenă fazată”, alimentate de „tehnologie ilegală derivată de pe câmpul de luptă”.
În mai multe postări publicate online, așa-numiții „Ilfracombe Blade Runners” susțin că tehnologia ar reprezenta o „amenințare iminentă la adresa vieții”. Grupul le atribuie acestor sisteme o serie de efecte grave asupra sănătății, inclusiv atacuri de cord, cancer cerebral, anxietate și chiar moarte subită.
Afirmațiile sunt legate de tehnologiile tot mai sofisticate introduse în sistemele de semaforizare. Acestea pot detecta pietonii și pot ajusta funcționarea semafoarelor în funcție de fluxul de vehicule.
În loc să considere aceste modernizări drept îmbunătățiri ale infrastructurii, membrii grupului le tratează ca pe o amenințare.
Doi pensionari, arestați după ce au tăiat cablurile
Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că intervenția asupra semaforului din Ilfracombe a provocat pagube de ordinul miilor de lire sterline.
Bărbatul și femeia surprinși în videoclip au fost arestați sub acuzațiile de distrugere sau deteriorare a unor bunuri și de punere în pericol a utilizatorilor drumului. Ulterior, cei doi au fost eliberați pe cauțiune.
Cazul nu este însă unul izolat. În Devon au fost raportate mai multe situații în care semafoarele au fost deteriorate, incidentele fiind asociate cu teoriile conspiraționiste care circulă în mediul online.
Blade Runners susțin că semafoarele pot ucide oameni
Membrii Blade Runners au mers și mai departe în afirmațiile lor despre tehnologia folosită la semafoare. Grupul susține că aceste echipamente ar putea „ucide oameni atunci când se concentrează asupra unei ținte”, fără să prezinte dovezi care să susțină această afirmație.
Teoriile promovate de grup au atras numeroase critici pe rețelele sociale, însă membrii Blade Runners spun că nu intenționează să renunțe la campania lor.