Un grup conspiraționist crede că semafoarele sunt arme electronice și vânează dispozitivele „periculoase” din trafic

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 17 sept. 2026, 15:12

Doi oameni au ajuns în atenția poliției din Devon, Anglia, după ce au fost filmați în timp ce deteriorau echipamente montate pe un semafor. Cei doi, despre care s-a aflat ulterior că au 60 și 70 de ani, fac parte dintr-un grup care susține că tehnologia modernă folosită la semafoare reprezintă o amenințare pentru populație.

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