Băiat de 11 ani, la spital după ce a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el: scene șocante la o școală din Timiș

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 14:18

Un băiat de 11 ani din localitatea Chevereşu Mare, judeţul Timiş, a ajuns la spital în urma unui conflict izbucnit la finalul cursurilor. Copilul a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el. Poliţiştii au deschis dosar penal.

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