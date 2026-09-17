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Social· 1 min citire
Băiat de 11 ani, la spital după ce a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el: scene șocante la o școală din Timiș
Ambulanță
Un băiat de 11 ani din localitatea Chevereşu Mare, judeţul Timiş, a ajuns la spital în urma unui conflict izbucnit la finalul cursurilor. Copilul a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el. Poliţiştii au deschis dosar penal.
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