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Băiat de 11 ani, la spital după ce a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el: scene șocante la o școală din Timiș

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 17 sept. 2026, 14:18

Un băiat de 11 ani din localitatea Chevereşu Mare, judeţul Timiş, a ajuns la spital în urma unui conflict izbucnit la finalul cursurilor. Copilul a fost bătut de un coleg cu doi ani mai mare ca el. Poliţiştii au deschis dosar penal.

”La data de 16 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Timişoara au fost sesizaţi de către mama unui minor în vârstă de 11 ani cu privire la faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt minor, incidentul având loc la unitatea de învăţământ din localitatea Chevereşu Mare la care cei doi minori sunt elevi. Din primele verificări efectuate, a rezultat că, după încheierea programului şcolar, între cei doi minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînţelegeri, iar ulterior aceştia s-ar fi agresat reciproc”, au transmis, joi, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Timiş.

Potrivit sursei citate, băiatul în vârstă de 11 ani a fost transportat la spital pentru a primi îngrijirilor medicale de specialitate.

În urma acestei agresiuni, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

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