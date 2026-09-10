Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Incendiu devastator pe o navă de marfă, într-un port din China: cel puțin 20 de morți și cinci dispăruți VIDEO

Incendiu navă China/ Profimedia

Incendiu navă China/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 14:27

Cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte cinci sunt date dispărute după ce o navă de marfă a luat foc în timp ce era acostată într-un port din orașul Qingdao, China. La bordul navei se aflau 42 de persoane, potrivit presei de stat chineze, preluată de Sky News.

Incendiul a izbucnit în timp ce nava „Ocean Melody” se afla în reparații, în portul din Qingdao, un important centru maritim de pe coasta de nord-est a Chinei.

Potrivit agenției de presă Xinhua, 12 persoane aflate la bord au fost salvate în siguranță. Alte cinci persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce cel puțin 20 au murit.

Autoritățile continuă operațiunile de căutare și intervenție, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiuport chinamorti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe