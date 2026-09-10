Incendiu devastator pe o navă de marfă, într-un port din China: cel puțin 20 de morți și cinci dispăruți VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 sept. 2026, 14:27

Cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte cinci sunt date dispărute după ce o navă de marfă a luat foc în timp ce era acostată într-un port din orașul Qingdao, China. La bordul navei se aflau 42 de persoane, potrivit presei de stat chineze, preluată de Sky News.

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