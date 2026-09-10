Haos pe aeroporturile din Rusia. 993 de închideri într-o singură lună din cauza amenințărilor cu drone

Publicat 10 sept. 2026, 13:49 Actualizat 10 sept. 2026, 14:05

Aeroporturile din Rusia au fost închise temporar de 993 de ori în luna august, pe fondul amenințărilor cu drone. Este cel mai grav bilanț pentru aviația civilă rusă de la începutul invaziei în Ucraina, iar media a ajuns la aproximativ 32 de închideri pe zi.

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