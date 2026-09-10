Haos pe aeroporturile din Rusia. 993 de închideri într-o singură lună din cauza amenințărilor cu drone

Aeroporturile din Rusia au fost închise temporar de 993 de ori în luna august, pe fondul amenințărilor cu drone. Este cel mai grav bilanț pentru aviația civilă rusă de la începutul invaziei în Ucraina, iar media a ajuns la aproximativ 32 de închideri pe zi.
Aeroporturile din Rusia au traversat în august cea mai perturbată lună pentru aviația civilă de la începutul invaziei în Ucraina. Amenințările cu drone au determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian de 993 de ori la 32 de aeroporturi, inclusiv în Moscova și Sankt Petersburg, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 32 de închideri pe zi.
Volodimir Zelenski, avertisment pentru companiile aeriene: „Cerul deasupra Rusiei este acum destinat dronelor”
Restricțiile au crescut puternic pe parcursul verii. În total, în lunile de vară au fost înregistrate 2.182 de închideri, depășind deja numărul consemnat pe întreg parcursul anului 2025, iar în august numărul acestora a fost de peste șase ori mai mare decât media lunară din anul precedent.
De ce sunt închise atât de des aeroporturile din Rusia?
Închiderea aeroporturilor este declanșată atunci când autoritățile ruse activează protocolul „Kover”, un mecanism de apărare antiaeriană folosit în situații de urgență. Atunci când este detectată o amenințare cu drone, zborurile civile pot fi oprite sau redirecționate pentru a reduce riscul asupra aeronavelor.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat la 1 septembrie companiile aeriene și asigurătorii că spațiul aerian rusesc „devine complet nesigur” pentru aviația civilă. Un fost ministru ucrainean al Apărării a declarat că scopul campaniei nu este atacarea avioanelor civile, ci crearea unei stări permanente de incertitudine în jurul zborurilor din Rusia.
Câte zboruri sunt anulate din cauza restricțiilor?
Perturbările au continuat și în luna septembrie. În primele trei zile ale lunii, în Rusia au fost anulate în medie 86 de zboruri pe zi, iar în unele nopți, numai în zona Moscovei, între 77 și peste 100 de zboruri au fost întârziate sau anulate.
Pasagerii au relatat pe rețelele sociale situațiile create de închiderea aeroporturilor, inclusiv aeronave rămase la sol și zboruri care nu puteau ateriza, conform Euronews.
Efectele perturbărilor din aviație s-au resimțit și în transportul terestru. Numărul pasagerilor pe ruta aeriană Moscova-Sankt Petersburg a scăzut cu 20-23%, în timp ce cererea pentru călătoriile cu trenul a crescut cu aproximativ 20%. Închiderea repetată a aeroporturilor îi obligă astfel pe tot mai mulți călători să se orienteze către transportul feroviar, pe fondul anulărilor și întârzierilor frecvente ale curselor aeriene.
Ce companii aeriene și-au modificat zborurile spre Rusia?
Perturbările au afectat și companii aeriene străine care au continuat să opereze zboruri spre Rusia după începutul invaziei. Printre operatorii care și-au modificat ulterior rutele sau și-au suspendat operațiunile se numără Pegasus, Flydubai și Air India.
Analiștii consideră că închiderea repetată a aeroporturilor face parte dintr-o presiune economică mai amplă asupra Rusiei, prin creșterea costurilor de asigurare, reducerea mobilității interne și afectarea logisticii.