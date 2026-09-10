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Lovitură în inima gazelor Rusiei, la 3.300 km de graniță. Siberia, ținta dronelor ucrainene VIDEO

Atac drone Ucraina/ Captură video

Atac drone Ucraina/ Captură video

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 09:38

Ucraina a lovit cu drone orașul Novîi Urengoi, unul dintre cele mai importante centre ale industriei gazelor din Rusia, aflat în regiunea Iamalo-Neneț, la peste 3.300 de kilometri de granița ucraineană. Guvernatorul regiunii a confirmat faptul că o instalație industrială a luat foc în urma atacului, primul de acest fel asupra acestui important centru de producție de gaze. Oficialul nu a precizat însă despre ce instalație este vorba. Incendiul a fost surprins de o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare.

Dmitri Artiuhov, guvernatorul regiunii din Siberia, a declarat că pagubele sunt în curs de evaluare.

„Cel mai important este că nu au existat victime sau persoane rănite”, a transmis acesta.

Aproximativ 80% din totalul gazelor naturale din Rusia sunt extrase în regiunea Iamalo-Neneț, potrivit agenției de presă Interfax.

Ce spune Ucraina despre atac

O declarație ucraineană a descris cele două instalații drept „esențiale pentru industria condensatului de gaze… Anterior, această zonă era considerată absolut sigură, departe de front, pentru agresor”.

Fire Point, o companie ucraineană care produce arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv racheta de croazieră Flamingo, dezvoltată autohton, a declarat: „Ghiciți cine tocmai a parcurs peste 3.300 km și a lovit cu succes ținta?”.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a lăudat loviturile pentru efectul lor asupra economiei Rusiei.

Compania energetică rusă Gazprom nu a răspuns unei solicitări de comentarii cu privire la atacul asupra regiunii, aflată la mii de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

Compania energetică rusă estima în 2020 resursele de gaze ale regiunii la 26,5 trilioane de metri cubi în 2020, o cantitate suficientă pentru a acoperi cererea globală timp de mai mult de șase ani.

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