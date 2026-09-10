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Extern· 1 min citire
Lovitură în inima gazelor Rusiei, la 3.300 km de graniță. Siberia, ținta dronelor ucrainene VIDEO
Atac drone Ucraina/ Captură video
Ucraina a lovit cu drone orașul Novîi Urengoi, unul dintre cele mai importante centre ale industriei gazelor din Rusia, aflat în regiunea Iamalo-Neneț, la peste 3.300 de kilometri de granița ucraineană. Guvernatorul regiunii a confirmat faptul că o instalație industrială a luat foc în urma atacului, primul de acest fel asupra acestui important centru de producție de gaze. Oficialul nu a precizat însă despre ce instalație este vorba. Incendiul a fost surprins de o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare.
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