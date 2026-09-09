Elon Musk voia „o legiune de copii” înainte de un posibil război civil. Dezvăluirea fostei sale iubite face înconjurul lumii

Elon Musk i-ar fi spus fostei iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil”. Dezvăluirea apare într-un nou documentar despre miliardar, în care Ashley St Clair vorbește și despre influența exercitată de acesta prin platforma X.
Fosta influenceriță a mișcării MAGA susține că Musk i-a trimis un mesaj în care îi explica de ce își dorea să aibă un copil cu ea. Potrivit lui St Clair, miliardarul i-ar fi spus că avea nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil”.
Ashley St Clair susține că Musk vorbea despre un posibil război civil
Ashley St Clair și Elon Musk au avut un fiu în 2024, însă relația dintre cei doi s-a încheiat ulterior.
La premiera documentarului de la Festivalul de Film de la Veneția, St Clair a fost întrebată dacă fostul său partener se temea pur și simplu de izbucnirea unui război civil sau dacă încerca în mod activ să contribuie la declanșarea unuia.
St Clair afirmă că echipa lui Musk i-a oferit 40 de milioane de dolari, plus o indemnizație lunară de 100.000 de dolari, dacă accepta să semneze un acord de confidențialitate. Potrivit acesteia, oferta a fost retrasă după ce a refuzat să semneze documentul, scrie The Guardian.
„Orice ar fi, ceea ce face el cu această platformă de pe X nu poate fi ignorat, pentru că el alimentează flăcări care nu există în lumea reală.”
Fosta susținătoare a lui Donald Trump a susținut că mesajele publicate de Musk pe platformă pot avea consecințe dincolo de mediul online.
„El creează ceva care produce efecte în lumea reală prin toate aceste postări de pe X”
St Clair a mai spus că își regretă acum implicarea anterioară în activismul politic și a criticat modul în care Musk folosește platforma pe care o deține.
„Cred cu adevărat că el provoacă o divizare deliberată care ar putea fi catastrofală dacă nu este reglementată sau ținută sub control.”
Regizorul documentarului leagă viziunea lui Musk de copilăria din Africa de Sud
Alex Gibney, regizorul documentarului „Musk”, consideră că preocuparea miliardarului pentru posibilitatea unui colaps al civilizației ar putea avea legătură cu experiențele din copilăria sa petrecută în Africa de Sud.
„A avut o copilărie foarte dificilă și traumatică”
Gibney a explicat la Veneția cum interpretează influența acelor experiențe asupra comportamentului actual al miliardarului.
„Într-o anumită măsură, el proiectează acum acea traumă asupra noastră, a celorlalți, dacă ar fi să psihanalizez situația.”
Documentarul urmărește ascensiunea lui Elon Musk
Filmul realizat de Alex Gibney are o durată de patru ore și a fost filmat pe parcursul a trei ani. Documentarul urmărește evoluția lui Musk de la începuturile sale în industria software până la construirea unui imperiu în domeniul tehnologiei și ingineriei.
Producția îl prezintă pe Musk de la perioada în care era un „tech bro” implicat în startup-uri de software, până la activitatea sa ca antreprenor în domeniul ingineriei, cu rachete și mașini electrice, iar apoi ca susținător al mișcării MAGA.
Gibney susține că investigația sa nu a dus la concluzia unei povești pur tehnologice, ci la un portret mult mai critic al miliardarului.
„Ceea ce am descoperit a fost că povestea lui Musk nu era o poveste tehnologică nouă”
Regizorul a explicat apoi perspectiva care stă la baza documentarului.
„Dar povestea lui este povestea unui vin vechi într-un butoi nou. Povestea lui se dovedește a fi povestea unui escroc, a unui speculator bursier. Averea și puterea lui provin din umflarea prețului acțiunilor.”