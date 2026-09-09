Elon Musk voia „o legiune de copii” înainte de un posibil război civil. Dezvăluirea fostei sale iubite face înconjurul lumii

Publicat 9 sept. 2026, 22:32 Sursă The Guardian

Elon Musk i-ar fi spus fostei iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil”. Dezvăluirea apare într-un nou documentar despre miliardar, în care Ashley St Clair vorbește și despre influența exercitată de acesta prin platforma X.

Distribuie articolul