Un cetățean moldovean, arestat în Rusia după tentativa de asasinare a unui general. FSB acuză serviciile ucrainene

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 21 de ani, a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care îl suspectează că ar fi încercat să asasineze un general rus în regiunea Saratov. Potrivit serviciului rus de securitate, tânărul ar fi fost recrutat de serviciile de informații ucrainene și ar fi primit 70.000 de euro pentru a comite atacul.
FSB susține că suspectul a tras de șase ori asupra generalului
Potrivit informațiilor prezentate de FSB și citate de kyivindependent.com, suspectul este Nicolae Cociu. Autoritățile ruse afirmă că acesta ar fi primit misiunea de a-l ucide pe generalul Nikolai Varpahovici, comandantul Diviziei a 22-a Aviație de Bombardament Greu din cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse.
Incidentul ar fi avut loc pe 3 septembrie, în regiunea Saratov. Anchetatorii ruși susțin că tânărul ar fi tras de șase ori asupra generalului.
Varpahovici a fost rănit în urma atacului, însă a supraviețuit.
Presa rusă independentă Astra a relatat că atacatorul ar fi folosit o motocicletă și ar fi deschis focul asupra generalului în momentul în care acesta ieșea dintr-un magazin. Potrivit publicației, generalul ar fi fost lovit de două gloanțe, unul în zona feței și celălalt în corp.
Moscova susține că tânărul ar fi fost recrutat prin Instagram
FSB afirmă că Nicolae Cociu ar fi fost recrutat în 2025 prin intermediul Instagram de către serviciile de informații ucrainene. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile ruse, tânărului i s-ar fi oferit 70.000 de euro pentru a comite asasinatul.
Serviciul rus de securitate mai susține că suspectul ar fi participat la un antrenament într-un poligon de tir din Kiev înainte de a pleca spre Rusia.
Cociu ar fi intrat pe teritoriul rus prin Estonia, în luna iunie. După comiterea atacului, el ar fi urmat să se întoarcă în Republica Moldova.
FSB susține că tânărul a fost reținut în regiunea Astrahan în timp ce încerca să părăsească Rusia.
Informațiile prezentate de serviciul rus de securitate nu au fost verificate independent. Ucraina nu a comentat deocamdată cazul.
Generalul rus fusese pus sub acuzare pentru atacul asupra spitalului Ohmatdît
Nikolai Varpahovici este cunoscut și în Ucraina în legătură cu un dosar privind atacul asupra spitalului pentru copii Ohmatdît din Kiev.
La 31 august, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală l-au pus oficial sub acuzare, în absență, pentru presupusa sa implicare în atacul rusesc asupra unității medicale, produs la 8 iulie 2024.
Potrivit autorităților ucrainene, atacul a provocat moartea a două persoane și rănirea a peste 50. La momentul loviturii, în spital se aflau peste 600 de pacienți.
Rusia a negat în mod repetat responsabilitatea pentru atacurile asupra civililor și a susținut că loviturile efectuate asupra unor obiective din Ucraina vizează infrastructura militară.
Tentativa din Saratov se înscrie într-o serie de atacuri asupra unor oficiali ruși
Cazul din regiunea Saratov apare pe fondul mai multor atacuri și tentative de asasinat care au vizat militari ruși și persoane asociate cu războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei.
În august, generalul Aleksandr Ciaiko, comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse, ar fi fost vizat într-un atac cu bombă produs într-un restaurant din Moscova, potrivit unei surse citate de presa rusă.
Autoritățile ucrainene nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacurile menționate. De asemenea, informațiile privind presupusa implicare a serviciilor de informații ucrainene în tentativa de asasinare din regiunea Saratov nu au putut fi confirmate independent.