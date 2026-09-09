Un cetățean moldovean, arestat în Rusia după tentativa de asasinare a unui general. FSB acuză serviciile ucrainene

Publicat 9 sept. 2026, 18:02 Sursă Kyiv Independent

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 21 de ani, a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care îl suspectează că ar fi încercat să asasineze un general rus în regiunea Saratov. Potrivit serviciului rus de securitate, tânărul ar fi fost recrutat de serviciile de informații ucrainene și ar fi primit 70.000 de euro pentru a comite atacul.

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