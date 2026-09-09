Achiziția vaccinurilor împotriva tuberculozei și meningitei, anulată din cauza unor documente greșite

Procedura de achiziție pentru vaccinurile împotriva tuberculozei și meningitei a fost anulată după ce în documentația aferentă au fost identificate erori. Autoritățile urmează să reia procedura pentru asigurarea dozelor necesare.
Procedura de achiziție pentru vaccinul BCG, utilizat pentru prevenirea tuberculozei, a fost anulată după ce furnizorul a transmis documente eronate cu privire la prețul produsului, informează Ministerul Sănătății. Instituția anunță că va relua în perioada următoare procedura pentru achiziționarea a 100.000 de doze.
Potrivit Ministerului Sănătății, anularea procedurii s-a produs din motive independente de voința instituției, ca urmare a documentelor transmise în mod eronat de furnizor. Autoritățile susțin că sunt luate măsuri pentru ca programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții normale.
Cum va fi asigurată vaccinarea până la noua achiziție
Până la finalizarea noii proceduri de achiziție, Ministerul Sănătății anunță că va realiza echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică (DSP).
Prin redistribuirea dozelor disponibile, autoritățile urmăresc ca vaccinul BCG să ajungă acolo unde este nevoie și să fie asigurată continuitatea programului național de vaccinare.
Ministerul precizează că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară, astfel încât situația să poată fi gestionată până la finalizarea noii proceduri de achiziție.
Copiii rămași temporar nevaccinați vor fi recuperați
Ministerul Sănătății dă asigurări că toți copiii care nu au putut fi vaccinați temporar vor beneficia ulterior de vaccinare. Recuperarea dozelor va fi făcută imediat ce vaccinul va fi disponibil.
În acest context, unităților sanitare și medicilor implicați în programul de vaccinare li se recomandă să organizeze programări pentru copiii care urmează să primească vaccinul.
Autoritățile urmăresc astfel ca recuperarea vaccinărilor să se desfășoare organizat și fără întârzieri suplimentare, iar dozele existente să fie utilizate corespunzător.
Câte doze de vaccin BCG mai sunt în stoc
Ministerul Sănătății precizează că, la începutul lunii septembrie, în stocurile disponibile se aflau 36.200 de doze de vaccin BCG.
Dintre acestea, 28.500 de doze se aflau la vaccinatori, iar alte 7.700 de doze erau în depozitele direcțiilor de sănătate publică.
Instituția anunță că va monitoriza permanent stocurile și distribuția vaccinurilor la nivel național.
Ministerul Sănătății pregătește o nouă procedură
Ministerul Sănătății susține că depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a procedurii de achiziție pentru cele 100.000 de doze de vaccin BCG.
Până la încheierea noii proceduri, autoritățile vor continua să urmărească situația stocurilor și distribuția dozelor disponibile, astfel încât vaccinarea să poată fi realizată în condiții de siguranță și continuitate la nivel național.