Achiziția vaccinurilor împotriva tuberculozei și meningitei, anulată din cauza unor documente greșite

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 13:50

Procedura de achiziție pentru vaccinurile împotriva tuberculozei și meningitei a fost anulată după ce în documentația aferentă au fost identificate erori. Autoritățile urmează să reia procedura pentru asigurarea dozelor necesare.

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