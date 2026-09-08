Bomba pandemiei. Documentele ascunse din ancheta COVID-19. Audieri cu scântei în Congresul SUA

Publicat 8 sept. 2026, 23:59 Actualizat 9 sept. 2026, 00:10 Sursă Realitatea PLUS

Documente explozive publicate recent de senatorul Rand Paul aruncă în aer tot ce știam despre gestionarea pandemiei în Statele Unite! Noile dovezi din ancheta COVID-19 dezvăluie o cultură șocantă a secretomaniei în rândul liderilor medicali din Statele Unite. Dr. Anthony Fauci este acuzat că a ordonat în repetate rânduri ștergerea definitivă a e-mailurilor guvernamentale sensibile și că a direcționat serviciile de informații departe de pista unei scurgeri din laboratorul din Wuhan. Mai mult, documentele scot la lumină acorduri financiare ascunse între CIA și agenția condusă de Fauci pentru cercetări periculoase pe viruși capabili să ucidă oameni. La audieri, fostul șef al Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) a invocat al Cincilea Amendament de 111 ori pentru a refuza să răspundă.

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