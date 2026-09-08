Bomba pandemiei. Documentele ascunse din ancheta COVID-19. Audieri cu scântei în Congresul SUA
Anthony Fauci la audierile din Congres. Foto: Profimedia
Documente explozive publicate recent de senatorul Rand Paul aruncă în aer tot ce știam despre gestionarea pandemiei în Statele Unite! Noile dovezi din ancheta COVID-19 dezvăluie o cultură șocantă a secretomaniei în rândul liderilor medicali din Statele Unite. Dr. Anthony Fauci este acuzat că a ordonat în repetate rânduri ștergerea definitivă a e-mailurilor guvernamentale sensibile și că a direcționat serviciile de informații departe de pista unei scurgeri din laboratorul din Wuhan. Mai mult, documentele scot la lumină acorduri financiare ascunse între CIA și agenția condusă de Fauci pentru cercetări periculoase pe viruși capabili să ucidă oameni. La audieri, fostul șef al Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) a invocat al Cincilea Amendament de 111 ori pentru a refuza să răspundă.
E-mailurile pe care Fauci ar fi cerut să fie șterse
„Vă rog să ștergeți acest e-mail după ce îl citiți”. Anthony Fauci a cerut în repetate rânduri destinatarilor e-mailurilor sale să șteargă mesajele după citire. Nu este o afirmație a noastră. Președintele Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului, Rand Paul, a publicat un nou set de documente despre investigația sa privindu-l pe Fauci, iar aceste documente dezvăluie detalii uluitoare.
Avertismentul primit înainte de pandemia COVID-19
Astfel, cu 8 ani înainte de apariția COVID-19, un jurnalist a avertizat că cercetările periculoase pe viruși ar putea declanșa un scenariu apocaliptic și ar putea păta reputația Institutelor Naționale de Sănătate (NIH). Documentele recent obținute arată că Anthony Fauci a respins acest avertisment într-un e-mail trimis unui adjunct de rang înalt, dr. Cliff Lane, iar ulterior i-a cerut asistentului să șteargă definitiv acea conversație.
Memorandumurile publicate de Paul arată, de asemenea, că Fauci a trimis cel puțin cinci e-mailuri sensibile de pe contul său guvernamental cu instrucțiuni explicite de a șterge conversațiile după citire. Mesajele sunt datate pe 26 septembrie 2009, 19 decembrie 2011, 4 martie 2012, 2 februarie 2020 și 20 iulie 2020.
Mesajul trimis de Fauci unui oficial din NIAID
„Este cu adevărat uimitor cum oamenii își lasă propriul interes să îi conducă spre a face declarații stupide”, a scris Fauci într-un e-mail, în mijlocul unor dispute între cercetătorii unui vaccin împotriva SIDA și a unor comparații cu vaccinul împotriva variolei. El i-a cerut apoi destinatarului, adjunctul Institutului Național de Boli Alergice și Infecțioase- Greg Folkers: „Te rog să ștergi acest e-mail după ce l-ai citit.”
Legăturile dintre Fauci, CIA și originea COVID-19
Documentele recent publicate sugerează că obiceiul lui Fauci de a cere „ștergerea după citire” a fost doar o piesă dintr-o cultură a secretomaniei mult mai amplă. O cultură care s-ar fi extins și în comunitatea de informații din SUA, la CIA și în bătălia aprinsă privind originile COVID-19. Dosarele sugerează, de asemenea, că Fauci a jucat un rol în direcționarea oficialilor din serviciile de informații către oameni de știință care susțineau teoria originii naturale a COVID-19. Asta în timp ce FBI aduna dovezi care indicau o posibilă origine legată de o scurgere din laboratorul din Wuhan, implicând cercetări finanțate chiar de agenții supravegheate de Fauci.
Cercetătorii către care ar fi fost direcționați oficialii
O notă CIA arată că Fauci a îndemnat agenția să îi contacteze pe Robert Garry, Kristian Andersen și Eddie Holmes, cercetători care argumentau că trăsăturile virusului erau consistente cu o apariție naturală. Un e-mail din iulie 2021 de la Biroul Directorului Informațiilor Naționale (ODNI) spune că Fauci a semnalat, de asemenea, o lucrare științifică și i-a direcționat pe oficiali către autori ale căror opinii le considera deosebit de importante, printre care Andersen, Holmes și Andrew Rambaut.
Acordul dintre CIA și NIAID pentru cercetări
Documentele dezvăluie, de asemenea, un acord inter-agenții între CIA și Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) al lui Fauci, privind cercetarea în domeniul bioterorismului. Acesta includea finanțare pentru activități neclasificate, dar restricționate publicului. O parte din cercetări s-au concentrat pe viruși capabili să ucidă oameni.
Într-un memorandum din 4 septembrie 2015, CIA a cerut agenției lui Fauci un document care să prezinte rata de mutație, numărul de transmiteri de la om la om necesare pentru a fixa aceste mutații sau pentru a le genera, precum și mijloacele genetice moleculare prin care este probabil să se producă acest lucru.
Rand Paul publică noi documente despre ancheta sa
Senatorul Rand Paul a publicat o serie de postări pe platforma X despre acest nou val de documente. Într-una dintre aceste postări, Paul a scris: „Acestea arată ani întregi de ordine de tip «șterge acest e-mail» și faptul că CIA a primit consultanță privind pandemia de la Scott Gottlieb, membru activ în consiliul de administrație al Pfizer.” El a distribuit, de asemenea, înregistrarea oficială a audierii cu mărturia lui Anthony Fauci în fața comisiei sale și dovezi care demonstrează că fonduri ale CIA au fost transferate către Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID-ul)lui Fauci.
Acuzațiile privind înregistrările guvernamentale
Documentele vin în completarea dovezilor tot mai clare că Fauci ar fi putut șterge înregistrări oficiale, în ciuda faptului că anterior a declarat sub jurământ că nu a făcut niciodată acest lucru. Distrugerea sau ascunderea înregistrărilor guvernamentale federale încalcă legea federală. Această nouă întorsătură de situație vine după ce echipa juridică a lui Fauci a deschis un fond de apărare juridică pentru a strânge bani în vederea combaterii numărului tot mai mare de investigații statale și federale legate de gestionarea pandemiei de COVID-19.
Audierea în care Fauci a invocat al Cincilea Amendament
Toată această atenție critică asupra lui Fauci a sporit și mai mult după ce fostul șef al Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase - NIAID a refuzat să răspundă la întrebările legislatorilor în timpul unei audieri tensionate din 29 iulie, invocând al Cincilea Amendament de 111 ori într-o singură ședință. Acest lucru a dus la declararea sa în sfidarea Congresului.
Congresman: Domnule Fauci, știți cine este David Schertler?
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: Al Cincilea Amendament. Al Cincilea Amendament al Constituției. Ce spune al Cincilea Amendament al Constituției?
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: Nu, eu doar vă întreb ce spune.
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: Îi voi da Constituția asistentului meu. O va aduce la dumneavoastră ca să o aveți pentru consultări viitoare. Cred că este ceva ce fiecare american ar trebui să știe – ce spune Constituția. Știți cine a scris al Cincilea Amendament?
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: Deci invocați un drept fără să știți cine l-a scris sau ce spune. Este corect?
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: Wow. Ei bine, lăsați-mă să vă spun eu cine este David Schertler pentru public, deoarece el a fost evacuat de către președintele comisiei. Este un avocat penalist de profil înalt. A reprezentat niște oameni cu adevărat „de seamă”, cum ar fi senatorul Bob Menendez – poate că acesta este cineva de care colegii mei democrați își amintesc că a primit lingouri de aur ca mită de la egipteni. Și există un articol aici în Washington Free Beacon care vorbește despre motivul pentru care ai angaja un tip ca Schertler. Iar comentariul este: „dacă ești într-un rahat profund, pe el îl suni”. Simțiți că sunteți într-un rahat profund?
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Congresman: În mod clar, ceea ce credeți astăzi este că, într-un fel, vă considerați mai presus de orice critică. Într-un fel simțiți că nu trebuie să fiți tratat ca un american obișnuit.
Puteți să-mi faceți o favoare, cei din public, și să vă ridicați în picioare dacă, în timpul pandemiei de COVID, ați fost numiți rasiști pentru că ați numit virusul „virusul Wuhan” sau „virusul chinezesc”? Dacă ați crezut că regula celor șase picioare (distanțare de 1,8 metri) a fost o totală prostie? Dacă ați crezut că nu trebuie să faceți vaccinul? Dacă ați crezut că este strigător la cer modul în care a fost implementată politica măștilor? Dacă ați fost concediați de la locul de muncă pentru că nu ați făcut acel vaccin, inclusiv membri ai armatei? Dacă ați crezut că închiderea școlilor a fost catastrofal de stupidă și că ați simțit că, în acele vremuri, spunând aceste lucruri ați fost considerați cumva ființe umane inferioare?
Dr. Fauci, puteți doar să vă întoarceți și să vă uitați la oamenii din spatele dumneavoastră? Nu sunteți dispus să faceți asta. Aceasta nu este o întrebare. Nu este o întrebare pentru avocatul dumneavoastră. Este o cerere.
Tot ce trebuie să faceți este să priviți în sus de la avocații dumneavoastră și să vă uitați la oamenii care au fost absolut umiliți pentru că au spus ceea ce știm acum că este adevărul. Nici măcar nu puteți să vă uitați la ei.
Puteți lua loc, cei din public. A fost o mamă în Ohio care, în plină pandemie de coronavirus, a decis să meargă la meciul de fotbal american al liceului fiului ei. Nu prea ieșiseră din casă. Copiii învățau de acasă, iar apoi școala s-a închis. Nu prea au ales mare lucru din acea educație, așa cum știa orice părinte – că învățământul de la distanță nu a fost deloc învățământ. Dar era o seară de vineri. Fiul ei a vrut să meargă să-și vadă prietenul jucând fotbal. Așa că au mers la stadion. Au stat singuri, departe de toți ceilalți. Doar o mamă, un tată și câțiva copii. Au simțit că nu au nevoie să poarte măști pentru că era o prostie, din moment ce erau afară. Trăiau cu toții împreună. Nu erau în apropierea nimănui. Dr. Fauci, știți ce s-a întâmplat cu acea mamă și cu acea familie? Aceasta este o întrebare.
Dr. Anthony Fauci: La sfatul avocatului, refuz cu respect să răspund, pe baza drepturilor mele oferite de al Cincilea Amendament al Constituției.
Citește și
- 09:08Simptomele digestive care se accentuează în timpul nopții
- 12:10Alexandru Rogobete, atac la USR pe tema banilor pentru spitale: „Unii fac gălăgie, alții consturiesc România!
- 10:06Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai respirație urât mirositoare?
- 08:17Cum sunt depistate blocajele de pe vasele inimii?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News