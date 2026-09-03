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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți transpiră palmele?
De ce îți transpiră palmele chiar și atunci când nu este cald sau nu faci efort? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru”, aflăm care sunt cele mai frecvente cauze ale palmelor transpirate, când este cazul să ne îngrijorăm și ce soluții există pentru această problemă.
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