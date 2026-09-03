Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți transpiră palmele?

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:58

De ce îți transpiră palmele chiar și atunci când nu este cald sau nu faci efort? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru”, aflăm care sunt cele mai frecvente cauze ale palmelor transpirate, când este cazul să ne îngrijorăm și ce soluții există pentru această problemă.

Transpirația palmelor este controlată de sistemul nervos. Poate apărea din cauza emoțiilor, stresului sau chiar fără un motiv clar. Este o reacție de „activare” a organismului. În unele cazuri, poate fi o formă de hiperhidroză, adică transpirație excesivă.

Nu este periculoasă, dar poate fi inconfortabilă. Corpul reacționează uneori exagerat.

Dar nu fără motiv. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

realitatea medicalănicole păcurarutranspiratia palmelor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe