Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți transpiră palmele?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 09:58

De ce îți transpiră palmele chiar și atunci când nu este cald sau nu faci efort? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru”, aflăm care sunt cele mai frecvente cauze ale palmelor transpirate, când este cazul să ne îngrijorăm și ce soluții există pentru această problemă.

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