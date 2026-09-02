Alertă în Congo: epidemia de Ebola a ucis peste 3.000 de oameni. OMS avertizează că situația se agravează

Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se agraveze, iar bilanțul a trecut de 3.000 de morți. Autoritățile au confirmat peste 6.100 de cazuri de la jumătatea lunii mai, în timp ce răspândirea bolii depășește capacitatea de monitorizare și intervenție.
Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo a provocat deja peste 3.000 de decese din cele peste 6.100 de cazuri confirmate, potrivit celor mai recente date guvernamentale. Boala se răspândește într-un ritm fără precedent, mai repede decât reușesc autoritățile să urmărească noile cazuri și să încetinească transmiterea.
Peste 5.000 de cazuri de Ebola, confirmate în Congo. Aproape jumătate dintre pacienți au murit: numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare
Ministerul Sănătății din Congo a raportat 6.186 de cazuri confirmate și 3.007 decese de la declararea focarului, la mijlocul lunii mai. Potrivit datelor prezentate, acesta este focarul de Ebola cu cea mai rapidă creștere înregistrat până acum în țară.
De ce se răspândește atât de repede Ebola în Congo?
Mai mulți factori complică lupta împotriva epidemiei. Focarul este concentrat în estul țării, o regiune afectată de conflicte, iar atacurile asupra lucrătorilor din domeniul sănătății, deplasarea continuă a minerilor și infrastructura medicală slabă fac mult mai dificilă identificarea rapidă a bolnavilor și limitarea transmiterii.
Reluarea cursurilor a adus o nouă îngrijorare, în condițiile în care autoritățile se tem că virusul s-ar putea răspândi și în sălile de clasă. Situația este cu atât mai dificilă cu cât focarul continuă să crească într-un moment în care sistemul sanitar din zonele afectate este deja supus unei presiuni uriașe.
OMS avertizează că focarul nu este sub control
Organizația Mondială a Sănătății avertizase încă de la începutul lunii trecute că epidemia din Republica Democratică Congo nu este ținută sub control, ci continuă să se agraveze. Potrivit OMS, actualul focar este cel mai mare cu care s-a confruntat vreodată țara, conform APNews.com.
OMS declară sfârșitul epidemiei de Ebola în Uganda. Bilanțul a depășit 2.700 de morți
Creșterea rapidă a numărului de cazuri și deceselor arată cât de dificilă a devenit intervenția, în special în regiunile unde accesul echipelor medicale este limitat de insecuritate și de infrastructura precară.
Varianta Bundibugyo complică lupta cu epidemia
Actualul focar este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola. Pentru această variantă nu există, în prezent, un vaccin aprobat, ceea ce limitează opțiunile autorităților în încercarea de a opri răspândirea bolii.
În aceste condiții, monitorizarea cazurilor, izolarea persoanelor infectate și intervenția rapidă în comunitățile afectate rămân esențiale, însă ritmul în care apar noi îmbolnăviri continuă să pună o presiune majoră asupra sistemului medical.