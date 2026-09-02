Alertă în Congo: epidemia de Ebola a ucis peste 3.000 de oameni. OMS avertizează că situația se agravează

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 12:10

Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se agraveze, iar bilanțul a trecut de 3.000 de morți. Autoritățile au confirmat peste 6.100 de cazuri de la jumătatea lunii mai, în timp ce răspândirea bolii depășește capacitatea de monitorizare și intervenție.

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