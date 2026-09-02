În timp ce Bolojan pune noi poveri pe români, Grecia taie prețurile la alimente și rechizite. Reduceri de peste 30% la unele produse

Grecia a lansat un program care aduce reduceri la 1.740 de produse, de la alimente și carne până la rechizite școlare. În România, în schimb, populația continuă să resimtă scumpirile, după majorări de taxe și eliminarea plafonării la energie, potrivit Realitatea PLUS.
În timp ce premierul demis Ilie Bolojan pune bir pe români, Grecia merge în direcția opusă și reduce prețurile la alimente, rechizite școlare și alte produse de bază cu până la 30 la sută și, în unele cazuri, chiar mai mult. Guvernul de la Atena a lansat o inițiativă care cuprinde 1.740 de produse și care are ca scop protejarea populației de efectele inflației. Măsura vine într-o perioadă în care, în România, prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare a populației este tot mai afectată.
Bolojan îi pune pe români să plătească factura austerității. Furia din societate, tot mai mare pe fondul scumpirilor
Grecia reduce prețurile la 1.740 de produse
Programul a fost negociat de Ministerul elen al Dezvoltării, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, furnizori și comercianți. Lista cuprinde 875 de produse de marcă, 405 rechizite școlare, 360 de produse marcă proprie și 100 de sortimente de carne. Reducerea medie este de 9,5 la sută, însă la anumite produse discounturile depășesc 30 la sută. În program s-au înscris peste 100 de furnizori, 12 lanțuri de supermarketuri și trei rețele de magazine cu jucării și rechizite.
Reducerile rămân valabile până la sfârșitul lunii decembrie
Produsele incluse în inițiativă vor fi semnalizate la raft, astfel încât cumpărătorii să le poată identifica mai ușor. Prețurile vor putea fi verificate și pe platforma online PosoKanei. Programul va funcționa până la sfârșitul lunii decembrie, iar comercianții vor putea înlocui produsele incluse, cu condiția să păstreze reducerile. Guvernul elen susține că măsura oferă un sprijin imediat familiilor, mai ales într-o perioadă în care începerea noului an școlar aduce cheltuieli suplimentare.
În România, scumpirile continuă să lovească bugetele populației
În timp ce Grecia încearcă să reducă presiunea prețurilor, în România scumpirile continuă să erodeze puterea de cumpărare. Inflația anuală a ajuns la 8,16 la sută în luna iulie. Serviciile s-au scumpit, în medie, cu 13,67 la sută, produsele nealimentare cu 7,93 la sută, iar alimentele cu 5,03 la sută. Unele produse de bază au înregistrat creșteri și mai mari. Cafeaua a ajuns să coste cu aproape 20 la sută mai mult decât în urmă cu un an, ouăle s-au scumpit cu aproape 14 la sută, iar carnea de vită cu peste 11 la sută.
Alimentele de bază se scumpesc din nou din toamnă. Pâinea, făina și uleiul - mai scumpe cu până 20%
Chiriile, carburanții și facturile au crescut puternic
Presiunea asupra românilor nu se oprește la cumpărăturile din supermarket. Chiriile au crescut cu peste 42 la sută într-un singur an, motorina cu aproape 31 la sută, iar benzina cu peste 23 la sută. Tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au urcat și ele cu aproximativ 16 la sută. Facturile, carburanții, serviciile medicale și produsele de igienă au devenit, de asemenea, mai scumpe, după un an marcat de majorarea taxelor pe consum și de eliminarea plafonării prețului energiei electrice.
Diferența dintre cele două abordări este una vizibilă: în timp ce autoritățile elene încearcă să reducă direct prețurile pentru sute de produse, românii continuă să plătească mai mult pentru alimente, locuință, energie și transport.