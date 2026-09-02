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Economie· 1 min citire
Sindicatele acuză autoritățile că vor să închidă complet termocentrala Turceni
Termocentrala Turceni
Incertitudinea crește în rândul angajaților de la Turceni. Chiar dacă termocentrala a fost repusă în funcțiune din cauza crizei de energie electrică, pe fondul secetei extreme, sindicaliștii se tem că unitatea va fi închisă complet imediat ce debitul Dunării va permite repornirea Centralei de la Cernavodă.
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