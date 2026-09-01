Premieră în Sistemul Electroenergetic românesc: consumul intră efectiv în Piața de Echilibrare

Publicat 1 sept. 2026, 15:01 Actualizat 1 sept. 2026, 15:50

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a realizat, marți, 1 septembrie, prima activare în piața de echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor (GFR) format exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil.

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