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Economie· 1 min citire

Premieră în Sistemul Electroenergetic românesc: consumul intră efectiv în Piața de Echilibrare

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 15:01
Actualizat1 sept. 2026, 15:50

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a realizat, marți, 1 septembrie, prima activare în piața de echilibrare a unui grup de furnizare a rezervelor (GFR) format exclusiv din locuri de consum cu consum comandabil.

Activarea a avut loc în intervalul 12:00–12:30, la dispoziția Dispecerului Energetic Național, pe rezerva pentru restabilirea frecvenței activată manual (mFRR) la creștere. În acest interval, consumul a fost redus temporar cu 3 MW.

Grupul a fost constituit prin agregare de către Flexumers, după parcurgerea testelor tehnice coordonate de Dispecerul Energetic Național. Este pentru prima dată când consumul, și nu producția sau stocarea, este utilizat în funcționarea efectivă a Pieței de Echilibrare din România.

Potrivit Transelectrica, mecanismul permite reunirea mai multor consumatori care, individual, nu ating pragul minim de 1 MW necesar pentru participarea la piețele de echilibrare și servicii de sistem. Astfel, consumatorii pot furniza flexibilitate prin reducerea temporară și voluntară a consumului, la solicitarea dispecerului.

Sistemul de consum comandabil (demand response) poate asigura o reacție rapidă la necesitățile sistemului energetic, fără investiții în noi capacități de producție sau stocare. Participanții sunt remunerați pentru disponibilitatea serviciului și pentru energia efectiv activată.

Transelectrica consideră că utilizarea flexibilității consumului poate reprezenta o resursă suplimentară pentru echilibrarea și siguranța Sistemului Electroenergetic Național.

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