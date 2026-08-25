Friedrich Merz avertizează că Germania este „sub amenințare”, după dronele suspecte descoperite la aeroportul Leipzig

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat marți, 25 august 2026, că Germania se confruntă cu „amenințări foarte reale”, după ce o a treia dronă a fost descoperită în apropierea aeroportului Leipzig/Halle. Oficialul a invocat riscul tot mai mare al atacurilor hibride, într-un context de securitate deteriorat după invazia rusă pe scară largă în Ucraina.
„Atacul cu drone din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania a intrat într-o măsură tot mai mare în atenția unor atacatori care folosesc metode hibride”, a declarat Merz înaintea reuniunii Guvernului german de la Neuhardenberg, potrivit Politico.
Incidentul vine după ce, la începutul lunii august 2026, autoritățile germane au găsit o dronă pe platforma aeroportului Leipzig/Halle. Aparatul avea atașată o substanță neidentificată și un detonator, iar anchetatorii au luat în calcul posibilitatea ca acesta să fi fost un dispozitiv exploziv.
Trafic aerian suspendat la Leipzig/Halle
Prezența dronei a determinat suspendarea imediată a traficului aerian pe aeroportul Leipzig/Halle, iar mai multe zboruri au fost redirecționate. Surse din serviciile americane de informații, conform The Wall Street Journal, au indicat că aparatul ar fi aparținut probabil Rusiei.
Autoritățile de la Berlin nu au stabilit însă, deocamdată, cine se află în spatele presupusului atac. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a descris cazul drept un posibil „scenariu de atac hibrid”, amintind că drone suspecte au perturbat și în trecut activitatea unor aeroporturi europene.
La două zile după incidentul de la Leipzig, mai multe drone au fost observate și deasupra unei baze militare germane din Mechernich, amplificând preocupările privind securitatea infrastructurii critice și a obiectivelor militare.
Germania pregătește puteri sporite pentru serviciile secrete
Guvernul condus de Friedrich Merz analizează măsuri prin care să acorde serviciilor germane de informații o libertate mai mare de acțiune pentru a răspunde amenințărilor venite din partea unor adversari precum Rusia.
Printre reformele propuse se numără posibilitatea ca agenții serviciului german de informații externe, BND, să poată desfășura operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice ofensive.
Nivelul de securitate al Germaniei s-a „deteriorat semnificativ” după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, potrivit unui raport publicat în 2025 de serviciile germane de informații. Autoritățile de la Berlin avertizează că amenințările hibride, de la spionaj și sabotaj până la atacuri cibernetice și incursiuni cu drone, au devenit o provocare majoră pentru securitatea națională.