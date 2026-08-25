Friedrich Merz avertizează că Germania este „sub amenințare”, după dronele suspecte descoperite la aeroportul Leipzig

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 16:12

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat marți, 25 august 2026, că Germania se confruntă cu „amenințări foarte reale”, după ce o a treia dronă a fost descoperită în apropierea aeroportului Leipzig/Halle. Oficialul a invocat riscul tot mai mare al atacurilor hibride, într-un context de securitate deteriorat după invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre MerzGermaniadroneLeipzigamenintareatac