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Un castel de 360 de tone a fost mutat cu frânghiile. Peste 2.000 de oameni au ajutat

Castelul Hirosaki

Castelul Hirosaki

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 aug. 2026, 11:22
SursăRealitatea PLUS

Un castel de 360 de tone din Japonia a fost mutat cu ajutorul frânghiilor. Aproape două mii de oameni s-au strâns pentru a da o mână de ajutor. Autoritățile primiseră inițial 8 mii de solicitări de participare.

Castelul fusese afectat de un cutremur puternic

Vorbim despre castelul Hirosaki situat în nordul Japoniei. Operațiunea face parte dintr-un amplu proiect de restaurare.

Totul a fost necesar pentru repararea unui zid al castelului, care a fost deteriorat în urma unui cutremur puternic.

Castelul de 360 de tone a fost mutat doi metri în aproximativ două zile.

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