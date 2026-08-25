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Extern· 1 min citire
Un castel de 360 de tone a fost mutat cu frânghiile. Peste 2.000 de oameni au ajutat
Castelul Hirosaki
Publicat25 aug. 2026, 11:22
SursăRealitatea PLUS
Un castel de 360 de tone din Japonia a fost mutat cu ajutorul frânghiilor. Aproape două mii de oameni s-au strâns pentru a da o mână de ajutor. Autoritățile primiseră inițial 8 mii de solicitări de participare.
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