Tornadă devastatoare în sudul Franței. Peste 300 de locuințe avariate și 41 de răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 09:37

O tornadă a lovit luni seară prefectura Aude, în sudul Franței, provocând pagube importante și rănind 41 de persoane. Potrivit administrației locale, 15 dintre răniți au avut nevoie de spitalizare.

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