Tornadă devastatoare în sudul Franței. Peste 300 de locuințe avariate și 41 de răniți

O tornadă a lovit luni seară prefectura Aude, în sudul Franței, provocând pagube importante și rănind 41 de persoane. Potrivit administrației locale, 15 dintre răniți au avut nevoie de spitalizare.
Fenomenele meteo extreme au afectat mai multe localități din zonă, printre care Verzeille și Pomas. Imagini publicate pe rețelele de socializare și verificate de Reuters au surprins tornada deasupra satului Verzeille.
Case avariate și persoane rănite
Tornada a lovit orașul Pomas în jurul orei 17:20. Numeroase locuințe au avut geamurile sparte, iar unele clădiri au fost grav afectate.
Printre victime se numără și o femeie însărcinată, rănită după ce o parte din locuința sa s-a prăbușit. Potrivit jandarmeriei, femeia a fost protejată de o canapea și a fost transportată la spital. Starea bebelușului nu a fost comunicată.
Prefectura estimează că aproximativ 300 de locuințe au fost afectate. Peste 120 de pompieri au fost mobilizați pentru operațiunile de căutare, salvare și securizare a clădirilor.
Mii de locuințe au rămas fără energie
Furtuna a provocat și probleme majore infrastructurii. Mai multe drumuri au fost închise din cauza copacilor căzuți, iar la ora 19:30 aproximativ 2.800 de locuințe din zece localități nu aveau energie electrică.
Fenomenele severe au perturbat transportul rutier, feroviar și aerian în sudul Franței. Traficul a fost afectat inclusiv pe ruta dintre Narbonne și Saintes.
Etapă din Turul Spaniei, anulată
Vremea extremă a avut consecințe și asupra competițiilor sportive. Etapa a treia a Turului Spaniei, care a pornit din Gruissan, în Aude, a fost oprită și ulterior anulată după o furtună de grindină. Cicliștii au fost nevoiți să se adăpostească la mai puțin de 20 de kilometri de sosirea din Font-Romeu.
Mai multe departamente din sud-vestul Franței, inclusiv Aude, fuseseră plasate sub cod portocaliu de furtuni. Potrivit Meteo-France, în Franța se produc anual câteva zeci de tornade, cu intensități variabile.