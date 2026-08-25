Defectul peretelui abdominal care se accentuează la efort

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 08:11

O umflătură care apare în partea inferioară a abdomenului la ridicarea unei greutăți, la tuse sau după efort poate dispărea în repaus și poate fi ignorată mult timp. Persistența ei indică însă o problemă structurală.

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