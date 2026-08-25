Defectul peretelui abdominal care se accentuează la efort

O umflătură care apare în partea inferioară a abdomenului la ridicarea unei greutăți, la tuse sau după efort poate dispărea în repaus și poate fi ignorată mult timp. Persistența ei indică însă o problemă structurală.
Hernia inghinală apare atunci când țesut abdominal iese în afară, sub piele, printr-o zonă mai slabă a peretelui abdominal. Poate provoca doar o proeminență vizibilă sau poate fi însoțită de presiune, jenă ori durere, în special la efort. Herniile simptomatice sunt tratate chirurgical, iar tehnica operatorie este aleasă în funcție de tipul herniei, particularitățile pacientului și experiența chirurgului.
O hernie nu se vindecă prin administrarea de medicamente sau cu exerciții. Unele forme puțin simptomatice pot fi urmărite o vreme, dar apariția durerii intense, imposibilitatea de a reduce umflătura, greața sau vărsăturile necesită evaluare rapidă, deoarece pot semnala încarcerarea sau strangularea conținutului herniar.
Ai grijă de tine!
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