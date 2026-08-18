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Circulație restricționată pe DEx12, după accidentul dintre un TIR și autoutilitară: anunțul DRPD Craiova

Restricții trafic / DRDP Craiova

Restricții trafic / DRDP Craiova

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 aug. 2026, 09:31

Traficul este restricționat marți dimineață pe DEx12, la kilometrul 12, pe sensul Pitești-Craiova, în zona în care a avut loc, în cursul serii de luni, un accident rutier în care au fost implicate un TIR și o autoutilitară. Echipele DRDP Craiova intervin pentru înlocuirea parapetului de protecție distrus în urma impactului.

Potrivit DRDP Craiova, angajații din cadrul CIC Balș lucrează pentru înlocuirea parapetului rutier deteriorat în accident. În urma evenimentului au fost distruși sau avariați peste 30 de metri de parapet de protecție, conform informațiilor transmise marți dimineață de reprezentanții companiei.

Pe durata lucrărilor, șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile personalului aflat în teren.

„Pentru restabilirea cât mai rapidă a condițiilor normale de circulație, recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren”, transmite DRDP Craiova.

Reprezentanții instituției precizează că vor fi întocmite documentele necesare pentru recuperarea costurilor lucrărilor de înlocuire a parapetului și a celorlalte elemente de infrastructură rutieră deteriorate.

"DRDP Craiova va întocmi documentele necesare pentru recuperarea costurilor aferente lucrărilor de înlocuire a parapetului și a celorlalte elemente de infrastructură rutieră deteriorate, prin demersurile legale împotriva persoanei responsabile și, după caz, prin intermediul poliței de asigurare RCA.

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea regulilor de circulație!", mai arată sursa citată.

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