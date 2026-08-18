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Social· 1 min citire
Circulație restricționată pe DEx12, după accidentul dintre un TIR și autoutilitară: anunțul DRPD Craiova
Restricții trafic / DRDP Craiova
Traficul este restricționat marți dimineață pe DEx12, la kilometrul 12, pe sensul Pitești-Craiova, în zona în care a avut loc, în cursul serii de luni, un accident rutier în care au fost implicate un TIR și o autoutilitară. Echipele DRDP Craiova intervin pentru înlocuirea parapetului de protecție distrus în urma impactului.
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