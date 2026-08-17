Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Metrorex, în pericol să rămână fără energie electrică. Hidroelectrica amenință cu deconectarea

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 19:31

Transportul public din București se află în pragul unui blocaj major, după ce riscul ca rețeaua de metrou să rămână fără alimentare cu energie electrică a devenit o realitate. Cei de la Hidroelectrica au trimis un aviz către Metrorex că le va fi oprită furnizarea de energie electrică. Motivul? Metroul are o datorie de peste 11 milioane de lei către furnizorul de energie electrică.

În lipsa unor măsuri urgente luate de conducerea Metrorex, oprirea curentului electric ar paraliza complet subteranul, provocând un haos de proporții pentru sutele de mii de călători din Capitală, scrie clubferoviar.ro.

Situația creează tensiuni politice uriașe la vârful Ministerului Transporturilor, condus în regim de interimat de Radu Miruță. Ironia face ca partidele aflate la guvernare, care și-au asumat transparentizarea instituțiilor publice sub sloganul „aprinderii luminii” asupra neregulilor, să se confrunte acum cu riscul de a se stinge lumina la propriu în cea mai importantă rețea de transport urban din țară.

Rămâne de văzut ce soluții financiare și administrative vor adopta de urgență reprezentanții Metrorex pentru a achita restanțele sau a renegocia termenii contractuali, evitând astfel un dezastru logistic de proporții în București.

Radu Miruță îi cere Marianei Miclăuș să-i comunice următoarele:

  • cauzele care au condus la neachitarea, la termen, a facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

  • situația detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile și perioadele aferente;

  • demersurile întreprinse până în prezent în vederea achitării obligațiilor de plată;

  • măsurile concrete și calendarul estimat pentru stingerea debitului restant în cuantum de 11.521.602,22 lei; scrie clubferoviar.ro

SURSA

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

amenzi hidroelectricaclienți hidroelectricafactura hidroelectricahidroelectricametrorex in impas

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe