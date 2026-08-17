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Social· 1 min citire
Metrorex, în pericol să rămână fără energie electrică. Hidroelectrica amenință cu deconectarea
Foto/Arhivă/Inquam
Transportul public din București se află în pragul unui blocaj major, după ce riscul ca rețeaua de metrou să rămână fără alimentare cu energie electrică a devenit o realitate. Cei de la Hidroelectrica au trimis un aviz către Metrorex că le va fi oprită furnizarea de energie electrică. Motivul? Metroul are o datorie de peste 11 milioane de lei către furnizorul de energie electrică.
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