Alina Pușcău, veste uluitoare după lupta cu cancerul: „Dumnezeu face miracole!”

Fostul model Alina Pușcău spune că s-a vindecat de cancer, după ce în urmă cu câteva doar luni le-a dezvăluit fanilor că a fost diagnosticată cu o formă avansată a bolii. Vedeta susține că medicii nu au mai identificat tumori la cea mai recentă investigație PET-CT și vorbește despre un „miracol divin”.
Alina Pușcău: „Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole!”
Alina Pușcău a povestit recent, într-o postare pe Instagram, că rezultatul celui mai recent PET scan a arătat că nu mai are tumorile despre care spune că fuseseră descoperite inițial.
„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!
Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a transmis Alina Pușcău.
Alina Pușcău spune că s-a convertit la creștinism
Fostul model a vorbit și despre schimbarea religiei și despre motivul pentru care a trecut la creștinismul ortodox. Alina Pușcău spune că anterior trecuse la iudaism, în contextul unei relații cu un bărbat evreu cu care fusese logodită.
Aceasta a povestit că a făcut botezul în perioada în care aștepta rezultatele biopsiei și încerca să afle dacă are cancer.
„Mă duc la biserică la Sfântul Nectarie, am aflat că unde m-am născut, la biserica de lângă blocul meu este Sfântul Nectarie, aceeași biserică la care mă duc în L.A. Și m-am dat în religia ortodoxă, că eram în religia evreiască. M-am dat în religia ortodoxă când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul.
Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a dezvăluit Alina Pușcău.
Alina Pușcău a devenit cunoscută în România și în străinătate după ce a avut o relație cu actorul Vin Diesel. În urmă cu câteva luni, fostul manechin le-a transmis urmăritorilor să se roage pentru ea, după ce a anunțat că se confruntă cu cancerul.