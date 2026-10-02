Alina Pușcău, veste uluitoare după lupta cu cancerul: „Dumnezeu face miracole!”

Publicat 2 oct. 2026, 10:40 Actualizat 2 oct. 2026, 10:41

Fostul model Alina Pușcău spune că s-a vindecat de cancer, după ce în urmă cu câteva doar luni le-a dezvăluit fanilor că a fost diagnosticată cu o formă avansată a bolii. Vedeta susține că medicii nu au mai identificat tumori la cea mai recentă investigație PET-CT și vorbește despre un „miracol divin”.

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