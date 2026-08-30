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Cătălin Botezatu, mărturii cutremurătoare după jaful din Londra: „M-am temut pentru viața mea”

Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 09:58
SursăRealitatea PLUS

Cătălin Botezatu a făcut mărturii cutremurătoare despre jaful din Londra, în urma căruia și-a pierdut ceasul de aproximativ 160 de mii de euro. Designerul a povestit că s-a temut pentru viața lui în momentul în care cei trei indivizi l-au atacat. Hoții i-au tăiat cureaua ceasului cu un cuțit și au fugit de la fața locului.

Procesul la care a participat Cătălin Botezatu a durat trei zile. Designerul a cerut să fie ascuns în spatele unui paravan de protecție ca hoții să nu-l poată vedea. Până în acest moment, polițiștii britanici nu i-au permis vedetei să vorbească despre incident.

Cătălin Botezatu tocmai ce ieșise de la un restaurant de lux din Londra, moment în care cei trei indivizi l-au lovit și l-au împins într-un gard metalic. Acesta a povestit că a suferit mai multe vânătăi și că avea mâinile pline de sânge. Unul dintre atacatori a reușit să-i taie cureaua ceasului cu cuțitul și să fugă cu el. Designerul a povestit că în acele momente cutremurătoare s-a temut pentru viața lui.

Designerul a fost operat de cancer în trecut, iar 5 dintre aceste operații se află chiar în zona abdomenului, zonă pe care și-a protejat-o.

În timpul procesului, unul dintre atacatori s-a declarat vinovat. Cei 12 jurați și judecătoarea urmează să ia decizia și în cazul celorlalți doi. Cătălin Botezatu a explicat că ancheta polițiștilor nu s-a încheiat. Anchetatorii iau în calcul și varianta în care ceasul de lux ar fi fost vândut imediat după jaf.

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