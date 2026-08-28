Agenția americană pentru medicamente aprobă un tratament inovator pentru cancerul pancreatic

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat un tratament pentru cancerul pancreatic care, în studiile clinice, aproape a dublat timpul total de supraviețuire al pacienților, scrie BBC.
Medicamentul daraxonrasib, vândut sub denumirea comercială Rasonque și fabricat de Revolution Medicines, pare să fie o descoperire importantă în tratarea unuia dintre cele mai mortale tipuri de cancer din lume.
Rezultatele studiului clinic: supraviețuire aproape dublată
Un studiu clinic aflat în stadiu avansat, efectuat pe 500 de pacienți, a constatat că cei care au luat pilula zilnică au avut o supraviețuire medie de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni pentru cei care au primit chimioterapie. FDA a declarat că medicamentul oferă „o nouă opțiune critică pentru pacienții care se confruntă cu un cancer extraordinar de dificil și greu de tratat din punct de vedere istoric”.
Cum funcționează daraxonrasib
Daraxonrasib ajută la prevenirea răspândirii cancerului prin blocarea și inactivarea genei KRAS mutate, care se găsește în peste 90% din tumorile pancreatice și stimulează creșterea cancerului. Blocarea acestei mutații reprezintă, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai dificile provocări din oncologie, motiv pentru care medicamentul este considerat un pas important în tratarea bolii.
Cancerul pancreatic, unul dintre cele mai greu de tratat
În fiecare an, aproximativ 67.000 de persoane din SUA sunt diagnosticate cu cancer pancreatic, aceasta fiind cea mai mare rată de mortalitate dintre toate tipurile de cancer majore, potrivit Societății Americane de Cancer. Boala este adesea depistată târziu și este notoriu de dificil de tratat — mai mult de jumătate dintre persoanele diagnosticate mor în termen de trei luni de la diagnosticare.
O aprobare accelerată, cu șase luni înainte de termen
În 2025, FDA a acordat medicamentului denumirea de „Terapie inovatoare”, distincție rezervată tratamentelor pentru afecțiuni grave care necesită o evaluare accelerată. Agenția a aprobat apoi medicamentul cu șase luni înainte de termenul limită de reglementare, deoarece acesta „a arătat rezultate fără precedent într-un domeniu cu nevoi neacoperite ridicate”, a declarat Angelo de Claro, directorul Centrului de Excelență în Oncologie al agenției.
Efecte secundare și profilul de siguranță
Cele mai frecvente efecte secundare ale tratamentului au fost erupții cutanate, diaree, greață, oboseală și vărsături, a declarat FDA. Aproximativ 44% dintre pacienții tratați cu daraxonrasib au prezentat efecte secundare severe, comparativ cu 57,5% dintre cei tratați cu chimioterapie în cadrul studiului clinic — un profil de siguranță considerat mai favorabil față de tratamentul standard.
Cazul fostului senator Ben Sasse
Fostul senator american Ben Sasse, care a anunțat în decembrie că a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiul 4, este implicat într-un studiu clinic pentru medicament și a declarat că acesta l-a ajutat să-i micșoreze tumorile — un exemplu concret al efectelor pe care noul tratament le poate avea asupra pacienților aflați în stadii avansate ale bolii.