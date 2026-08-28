Agenția americană pentru medicamente aprobă un tratament inovator pentru cancerul pancreatic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 10:06

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat un tratament pentru cancerul pancreatic care, în studiile clinice, aproape a dublat timpul total de supraviețuire al pacienților, scrie BBC.

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