Criza medicamentelor | Audit general cerut de Cseke Attila la Agenția Medicamentului și în Oncologie

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus verificări de urgență asupra întregului mecanism național de supraveghere a stocurilor de medicamente. Decizia vine în contextul deselor crize de aprovizionare, măsura având ca scop identificarea blocajelor din sistem înainte ca pacienții să rămână fără tratamente esențiale.
Măsura dispusă de conducerea interimară a Ministerului Sănătății vizează un audit complet asupra structurilor interne, spitalelor publice, dar și asupra Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). O atenție deosebită va fi acordată Programului Național de Oncologie, un sector sensibil confruntat frecvent cu sincope în aprovizionare.
„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat.”— Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății
Sistem de alertă digitală și rapoarte de urgență pentru stocurile critice
Pe lângă audit, ANMDMR trebuie să înainteze un raport detaliat privind starea actuală a pieței farmaceutice. Raportul va include propuneri tehnice pentru dezvoltarea unei platforme informatice de alertare timpurie. Noul sistem digital va emite semnale automate în momentul în care rezerva națională dintr-un anumit tratament scade sub pragul de siguranță.
Ministrul interimar a subliniat că autoritățile au nevoie de date precise transmise în timp real, eliminând întârzierile birocratice care duceau până acum la crize acute de medicamente în farmacii și spitale.
Pragul pentru Autorizația de Nevoi Speciale (ANS) va fi modificat
O altă măsură crucială vizează modificarea ordinului de ministru care reglementează eliberarea Autorizației de Nevoi Speciale (ANS). În prezent, procedura de import sau reautorizare prin ANS se poate declanșa abia când stocul unui medicament scade la 10%.
Executivul analizează creșterea semnificativă a acestui prag procentual pentru a permite intervenția timpurie a statului, anunță Ministerul Sănătății. Prin ajustarea legislației, procedura de achiziție extraordinară va putea fi inițiată mult mai devreme, prevenind epuizarea completă a stocurilor din depozite.