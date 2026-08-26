Criza medicamentelor | Audit general cerut de Cseke Attila la Agenția Medicamentului și în Oncologie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 16:40

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus verificări de urgență asupra întregului mecanism național de supraveghere a stocurilor de medicamente. Decizia vine în contextul deselor crize de aprovizionare, măsura având ca scop identificarea blocajelor din sistem înainte ca pacienții să rămână fără tratamente esențiale.

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