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Politica· 1 min citire
Bolojan renovează doar căminele din fieful său. Studenții din București suportă condițiile deplorabile
Ilie Bolojan
Publicat19 aug. 2026, 17:58
SursăRealitatea PLUS
În timp ce premierul demis Ilie Bolojan își face campanie de imagine și taie panglica după renovările făcute la căminul din Timișoara unde și-a petrecut anii studenției, tinerii români și cei internaționali care vin să studieze în Capitală au parte cazări deplorabile. Situația este aceeași chiar de pe vremea când Bolojan era, la rândul său, student.
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