Nicușor Dan desemnează astăzi premierul. Consultări cruciale la Palatul Cotroceni: calendarul discuțiilor

Președintele desemnează astăzi noul premier. Anunțul este așteptat în jurul orei 20.00. În cărți mai sunt doar două variante: fie numele unui tehnocrat, fie cel al lui Sorin Grindeanu. În ambele variante, miniștrii ar veni din partea PSD. Consultările de la Cotroceni vor începe la prânz cu delegația social-democraților, urmată de AUR, PNL, USR și UDMR.
Începând cu ora 14:00, social-democrații sunt așteptați la Palatul Cotroceni pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. PSD este primul grup parlamentar care va discuta cu șeful statului în cadrul consultărilor pentru găsirea unei soluții la criza politică.
Fiecare grup parlamentar va avea la dispoziție aproximativ 30 de minute pentru a-i prezenta președintelui propunerile privind ieșirea din criză. Ultimii programați sunt reprezentanții minorităților naționale, care vor intra la discuții la ora 19:00.
După încheierea consultărilor, în jurul orei 20:00, este așteptat și anunțul privind desemnarea premierului.
În acest moment sunt luate în calcul două variante principale: un premier tehnocrat sau desemnarea lui Sorin Grindeanu. Ambele scenarii ar putea duce la formarea unui guvern condus de PSD.
Potrivit surselor noastre, social-democrații se pregătesc deja pentru o eventuală revenire la guvernare. Partidul lucrează la un program de guvernare și ia în calcul, printre măsuri, reducerea numărului de ministere.
Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările cu partidele se vor derula după următorul program:
14:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
14:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)
15:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL)
15:30 - Uniunea Salvaţi România (USR)
16:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
17:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
17:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
18:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România
La finalul zilei, preşedintele Nicuşor Dan ar urma să anunţe cel de-al patrulea nume de premier desemnat de când s-a declanşat criza politică în luna mai.
Ce prevede Constituția
După respingerea celor două solicitări de învestitură – Guvernul Veștea, pe 22 iunie, și Guvernul Mureșan, pe 30 septembrie – sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție pentru ca președintele să poată dizolva Parlamentul. De asemenea, au trecut mai mult de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură.
Potrivit articolului 89 din Constituție, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și dacă au fost respinse cel puțin două solicitări de învestitură.
Dizolvarea Parlamentului nu este însă obligatorie. Este o prerogativă a președintelui, care poate opta pentru această procedură în condițiile stabilite de Constituție. În cazul dizolvării, procedura duce la organizarea de alegeri parlamentare anticipate.