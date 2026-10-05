Nicușor Dan desemnează astăzi premierul. Consultări cruciale la Palatul Cotroceni: calendarul discuțiilor

Publicat 5 oct. 2026, 07:23 Sursă Realitatea PLUS

Președintele desemnează astăzi noul premier. Anunțul este așteptat în jurul orei 20.00. În cărți mai sunt doar două variante: fie numele unui tehnocrat, fie cel al lui Sorin Grindeanu. În ambele variante, miniștrii ar veni din partea PSD. Consultările de la Cotroceni vor începe la prânz cu delegația social-democraților, urmată de AUR, PNL, USR și UDMR.

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