În timp ce românilor li se cere să suporte austeritatea, iar statul a invocat luni bune restricțiile bugetare pentru a bloca angajările, apar acuzații care ridică serioase semne de întrebare despre felul în care funcționează, de fapt, sistemul pilelor și al privilegiilor. O angajare controversată la Romatsa, pe un post extrem de bine plătit, readuce în prim-plan nume grele din politica românească și suspiciuni privind posibile intervenții și aranjamente la nivel înalt. În centrul scandalului se află ginerele fostului premier Ilie Bolojan și fostul șef al CNAB, Bogdan Mîndrescu.
Daniel Bota, ginerele lui Bolojan, angajat la ROMATSA în plină austeritate
La finalul săptămânii trecute, fostul prim-ministru Ilie Bolojan și-a măritat fiica cea mare, Lucia-Maria, cu fostul fotbalist Daniel Bota. Deși în spațiul public s-a încercat acreditarea ideii că proaspătul ginere al liderului liberal activează în mediul privat de afaceri, statele de plată ale statului indică cu totul altceva.
De câteva luni bune, Daniel Bota ocupă un post extrem de râvnit și bănos și anume cel de controlor de trafic aerian în cadrul Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Angajarea sa sfidează direct prevederile ordonanței „trenuleț”, actul normativ care a înghețat și a interzis expres angajările în instituțiile și companiile publice de stat, potrivit publicației 60 m.ro.
Angajarea controversată și conexiunile din spatele numirii lui Daniel Bota
Modul în care fostul fotbalist a ajuns într-un post-cheie din sistemul de control al traficului aerian ridică serioase semne de întrebare privind transparența recrutării și criteriile care au stat la baza angajării sale. Un detaliu relevant este faptul că Daniel Bota ar fi fost trimis la cursurile de pregătire organizate de ROMATSA și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) abia după ce a fost angajat. Cu alte cuvinte, pregătirea de specialitate a venit ulterior ocupării postului, nu înaintea acesteia.
În ecuație apare și numele lui Bogdan Mîndrescu, supranumit „Vuitton”, despre care sursa menționată anterior susține că ar fi ajuns ilegal la conducerea CNAB. Mîndrescu a făcut parte din Consiliul de Administrație al AACR, unde a ocupat funcția de membru până la sfârșitul lunii octombrie 2025. Coincidența ridică o întrebare esențială: ce rol au avut relațiile și conexiunile instituționale în traseul profesional al ginerelui lui Ilie Bolojan și în obținerea unui post atât de râvnit în aviația de stat?