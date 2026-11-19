Publicat 19 nov. 2026, 15:16 Actualizat 19 nov. 2026, 15:21

În timp ce românilor li se cere să suporte austeritatea, iar statul a invocat luni bune restricțiile bugetare pentru a bloca angajările, apar acuzații care ridică serioase semne de întrebare despre felul în care funcționează, de fapt, sistemul pilelor și al privilegiilor. O angajare controversată la Romatsa, pe un post extrem de bine plătit, readuce în prim-plan nume grele din politica românească și suspiciuni privind posibile intervenții și aranjamente la nivel înalt. În centrul scandalului se află ginerele fostului premier Ilie Bolojan și fostul șef al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

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